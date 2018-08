Sociedad

El juez Castro mantiene la imputación de la infanta Cristina

25/06/2014

El Fiscal Anticorrupción anuncia que recurrirá el acto y critica que la infanta haya sido imputada "por ser quien es".

El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción.

Castro propone que Urdangarin sea juzgado como presunto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió entre 2003 y 2006. En total, el magistrado sostiene que Iñaki Urdangarin cometió al frente del Instituto Nóos un total de 25 delitos.

Esta decisión figura en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro, de 167 páginas, con el que pone fin a la instrucción del caso Nóos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.



La infanta sigue imputada, junto a su marido, por dos delitos de fraude fiscal del artículo 305 del Código Penal. Hacienda atribuye presuntamente a Urdangarin fraude en el IRPF de 2007 y 2008. El juez también mantiene la imputación de la hermana del rey por presunto blanqueo de capitales, previsto y penado en el artículo 301 del Código Penal.

'Sobrados indicios'

Castro considera que hay "sobrados indicios" de que la infanta Cristina ha intervenido en la presunta trama corrupta "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" mediante una "colaboración silenciosa".



En el auto, el magistrado detalla que la intervención de doña Cristina fue mediante "colaboración silenciosa de su 50 % de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon". Dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".



El juez asegura que "no debe pronunciarse" sobre "si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido" ni sobre los efectos penales que pudieran derivarse de ella.

Castro considera "difícil compatibilizar" que Aizoon fuera "una sencilla y entrañable entidad familiar" con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.



El juez afirma que Aizoon se creó para servir de cauce para el reparto de beneficios obtenidos ilícitamente por el Instituto Nóos, facturar a través de ella hipotéticos servicios profesionales prestados por Urdangarin a varias empresas y así no declararlos en el IRPF, participar en el giro de facturaciones cruzadas de la trama y hacer uso de incentivos fiscales.



Sobre el presunto blanqueo de capitales, el juez imputa a la infanta el tipo que recoge el artículo 305 del Código Penal, antes de su reforma en junio de 2010, porque considera que la infanta Cristina realizó gastos privados con los ingresos que obtuvo Aizoon de "actividades supuestamente delictivas" y del fraude a Hacienda de su marido.



El magistrado detalla que en la causa figura "una ingente cantidad de facturas por compras, servicios o gastos exclusivamente privados del matrimonio Urdangarin-Borbón" que "se cargaron a la contabilidad de Aizoon, sociedad coparticipada al 50 % por ambos cónyuges.

Además, afirma que Urdangarin creó un entramado empresarial para "rentabilizar económicamente" en negocios con entidades públicas y privadas su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta Cristina.

'Ha sido imputada por ser quien es'

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha afirmado que "la infanta ha sido imputada por ser quien es" y ha considerado que, si hubiera sido otra persona, no estaría imputada en el caso Nóos y "ni se habría hablado de ella".



En declaraciones a Efe, Horrach ha considerado que, a su parecer, la infanta ha sido tratada de manera "injusta" y ha dicho que tras escuchar a "trescientas treinta y pico personas" no existen elementos incriminatorios contra ella.



"La infanta Cristina ha sido tratada de manera injusta por ser quien es", ha reiterado el fiscal de este caso, que ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso contra el auto del juez Castro.

'Se ha cerrado un ciclo'



El magistrado ha manifestado que "se ha cerrado un ciclo" al ser preguntado por los periodistas a su llegada esta a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, a las 7.20 horas, para notificar el auto por el que ha puesto fin a la instrucción de la causa, manteniendo la imputación de la infanta Cristina.



Al ser inquirido sobre si se encuentra satisfecho tras cuatro años de investigaciones, el magistrado ha respondido: "Bueno, aún no se ha acabado, todavía hay recursos y queda trabajo por hacer".



En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción recurra su resolución, el juez ha aseverado que "está en su derecho" y que "es lógico". El juez ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania de Palma a las 8.30 horas.

Por su parte, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, al llegar a su despacho, ha indicado que todavía no le habían notificado el auto y que cuando llegue lo valorará "internamente". Sobre si su cliente baraja asumir toda la responsabilidad para eximir a la Infanta, el abogado ha zanjado: "Yo no barajo, no me dedico al juego".

Zarzuela y el Gobierno muestran 'respeto'

La Casa del Rey ha expresado hoy su "pleno respeto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos.



Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también ha recalcado el "respeto absoluto" del Gobierno ante la decisión del juez Castro y ha recordado que esa imputación aún es recurrible. El ministro ha aprovechado para defender que "en este país la ley es igual para todos".

Dieciséis imputados en total

Junto con Urdangarin y su esposa, el juez Castro ha imputado en total a 16 personas en el caso Nóos. Después de haber tomado 44 declaraciones a una treintena de imputados a lo largo de la instrucción, el juez Castro ha discriminado quiénes continúan imputados.



Entre los imputados figuran el exsocio del duque de Palma Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro, y sus hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el expresidente del Govern balear Jaume Matas; el ex director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

Por otro lado, Castro ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, así como sobre otros ocho encausados en el marco del caso Nóos. Junto a García Revenga, el juez también ha acordado el sobreseimiento para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío y el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, así como para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

Imputó en enero a Cristina

Castro imputó el pasado 7 de enero a la infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma prestó declaración el juzgado el 8 de febrero durante seis horas.

Por su parte, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.