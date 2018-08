Sociedad

La obra empieza en noviembre

La planta TMB de Zubieta estará lista en 2015, según Errazkin

Redacción

03/07/2014

La planta tiene capacidad para recibir 160.000 toneladas de residuos urbanos a los que se somete a un proceso de extracción de líquidos y gases, entre otras cosas.

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, ha dicho que la nueva Planta de Tratamiento Biomecánico (TMB) de Zubieta estará finalizada al término de 2015 y ha indicado que las negociaciones con los bancos para financiar los 60 millones que cuesta la instalación "van por buen camino".

Las obras para esta infraestructura comenzarán el próximo mes de noviembre bajo el proyecto elaborado por la ingeniería alemana HEC y para cuya construcción se tenido en cuenta la legislación europea y la alemana por ser la "más exigente" en este área.

Errazkin ha presentado hoy a la prensa el nuevo centro acompañado de la presidenta y el director general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta y Antton Lete, así como Rolf Siehsmeyer, en representación de HEC.

La planta tiene capacidad para recibir 160.000 toneladas de residuos urbanos a los que se somete a un proceso de extracción de líquidos y gases.

Un 40 % de esta basura se convierte en materia "inertizada" que "no supone ningún riesgo para el medio ambiente porque no hay emisiones", ha explicado Siesmeyer, y que se destinará a los depósitos de inertes en cuya ubicación la Diputación "trabaja" y en un plazo "no muy largo contará con propuestas concretas", ha señalado Errazkin.

La planta tendrá asimismo capacidad inicial para tratar 13.000 toneladas de envases ligeros anuales y contará con una instalación de compostaje para 20.000 toneladas al año de materia orgánica viva.

Errazkin ha destacado que una de las características de la instalación es su "flexibilidad", ya que podrá adaptarse a los nuevos flujos "reales" de entrada de residuos, al tiempo que ha recordado que a medida que se incrementa la recogida selectiva y se eleva la tasa de reciclaje la entrada de basura a la planta TMB será menor.

El diputado ha subrayado que esta infraestructura cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros, lo que supone un ahorro de 163 millones respecto a los 223 millones que costaba la incineradora proyectada en la pasada legislatura y que el gobierno foral de Bildu ha paralizado.

Errazkin ha señalado que la institución foral mantiene contactos con entidades financieras para financiar el proyecto que "van por buen camino" y que concluirán en un "corto plazo".