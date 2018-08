Sociedad

Salud

El paciente con síntomas de ébola sigue bien, a la espera del análisis

Redacción

19/08/2014

El paciente que permanece ingresado en el Hospital Universitario de Basurto de Bilbao ante la posibilidad de que pueda tener el ébola se encuentra "bien" a la espera de conocer los resultados de los análisis que determinen si tiene o no el virus, según han informado fuentes del Departamento vasco de Salud.



El hombre, natural de Barakaldo (Bizkaia), sigue aislado en el pabellón Revilla de Basurto, en el que se tratan las enfermedades infecciosas, después de que ayer, lunes, el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, decretara el protocolo de actuación ante casos sospechosos de ébola.



Al presentar un cuadro de fiebre y haber estado recientemente por motivo de trabajo en Sierra Leona, uno de los países africanos afectados por la epidemia, el paciente fue ingresado como medida de precaución.



Según Osakidetza, el enfermo está "bien" y en situación estable. "Por el momento, está todo tranquilo", han señalado las fuentes.



El Servicio Vasco de Salud no ha concretado cuándo podrían conocerse los análisis para comprobar si el paciente está contagiado del ébola.



El protocolo del Departamento de Salud para este tipo de casos de enfermedades contagiosas establece que las pruebas se examinan en el Laboratorio de Referencia de Majadahonda (Madrid).



La intención de la consejería que dirige Jon Darpón es emitir un comunicado una vez que se conozca el resultado de la analítica.



El Gobierno Vasco lanzó ayer un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos al subrayar que "no hay motivos fundados para crear ningún tipo de alarma" y porque las actuaciones preventivas puestas en marcha forman parte de un protocolo que en Euskadi se activó el pasado abril.

Catálogo de recomendaciones

Por otro lado, el Colegio de Médicos de Bizkaia ha distribuido a unos 2.000 sanitarios que estima que trabajan en centros que no son de la red pública vasca de salud un catálogo de recomendaciones ante casos sospechosos de enfermedad por el virus del ébola.



El Colegio de Médicos ha tomado esta iniciativa después de que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco le remitiera hace unos días el procedimiento de actuación ante posibles casos de ébola.



De los 7.200 médicos colegiados en Bizkaia, se estima que entre 1.800 y 2.000 trabajan en centros privados.