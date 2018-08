Sociedad

Dispositivo especial

Bilbao se prepara para acoger el Mundial de Baloncesto

Redacción

25/08/2014

Medio millar de ertzainas participan desde este lunes en el dispositivo de seguridad, y habrá conciertos y servicios especiales de transporte.

Bilbao ultima los preparativos para acoger el Mundial de Baloncesto 2014. El BEC de Barakaldo será el escenario principal de la competición, donde se disputarán los encuentros correspondientes al Grupo C. El Bilbao Exhibition Center es, junto a Sevilla, Granada y Las Palmas una de las cuatro sedes de la fase previa de la Copa del Mundo 2014 de baloncesto.

Medio millar de agentes de la Ertzaintza participarán en los diferentes cometidos de seguridad que se pondrá en funcionamiento desde este lunes.

El dispositivo, estructurado en dos áreas generales de inteligencia y protección ciudadana, abarcará desde la llegada de los equipos, personal técnico y seguidores a Loiu hasta las medidas de seguridad de encuentros, entrenamientos, desplazamientos y concentraciones de los aficionados y se prolongará hasta la partida de los equipos, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La llegada de la selección neozelandesa a Bilbao, este lunes día 25, supondrá la activación del dispositivo de seguridad preparado por la Ertzaintza para garantizar el normal desarrollo de la fase del mundial de baloncesto 2014 que se celebra entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre.

Se han llevado a cabo reuniones y contactos con los consulados y embajadas de las selecciones que estarán presentes en Bilbao (Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, República Dominicana, Turquía y Ucrania), así como con cuerpos policiales y organismos de seguridad de los mismos, al igual que con los dependientes del Ministerio del Interior, para coordinar el despliegue de la Ertzaintza en el marco general de seguridad del mundial.

También se han celebrado reuniones a nivel local con los cuerpos de policía municipal de Bilbao y Barakaldo, localidades en las que se celebrarán los encuentros y los entrenamientos y en las que se alojarán los participantes.

Todo el dispositivo de seguridad estará dirigido por una mesa de coordinación, situada en la base de Erandio, y se mantendrá activo desde este lunes hasta la fecha en la que la última de las selecciones abandone Euskadi, previsiblemente el día 5 de septiembre.

Finlandeses y turcos llegan a Bizkaia

Los hoteles de Bilbao y alrededores están casi llenos de aficionados del baloncesto. El Aeropuerto de Bilbao operará 44 vuelos entre este miércoles y el sábado, 6 de septiembre, con origen o destino Turquía y Finlandia. Las selecciones de estos dos países son las que más aficionados van a atraer a Euskadi para ver la primera fase del Mundial de Baloncesto 2014.

Según ha informado Aena, por el momento están programados 20 vuelos en el caso de Helsinki, mientras que en el caso de Estambul el flujo de aficionados se canalizará principalmente en los enlaces diarios de Turkish Airlines y dos operaciones especiales.

Refuerzos en transporte y hostelería

Para atender la afluencia al Mundial de Baloncesto, Metro Bilbao ofrecerá un nuevo servicio especial que prolongará durante siete días -entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre-, en los que reforzará y prolongará diariamente el paso de trenes.

El viernes 29 y el sábado 30 de agosto, el suburbano circulará durante toda la noche, mientras que el resto de los días, el 31 de agosto y los cuatro primeros días de septiembre, dará servicio hasta las 02:30 horas de la madrugada.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barakaldo ofrecerá un autobús turístico gratuito que hará las veces de lanzadera para que los aficionados de los países que disputarán sus partidos en el BEC y el resto de hinchas del deporte de la canasta se acerquen al centro de la ciudad.

Además, el horario de los establecimientos de hostelería de Sestao se ampliará dos horas durante los días 29 y 30 de agosto y 5, 6, 12 y 13 de septiembre, con motivo de la celebración del Mundial de Baloncesto.

Fiesta en el Arenal

El Paseo del Arenal de Bilbao acogerá los conciertos gratuitos de Dj Jazzy Jeff, Klaxons y We Are Standard, programados con motivo del Mundial de Baloncesto FIBA 2014 los días 29 de agosto y 1 de septiembre, a partir de las nueve de la noche.

De esta forma, el 29 de agosto, víspera del comienzo del campeonato, será el turno del ganador de tres premios Grammy y tres American Music Awards, Dj Jazzy Jeff.

El 1 de septiembre, jornada de descanso del Mundial en la que no se jugarán partidos, Klaxons, trío inglés de indie rock, y el conocido grupo getxotarra We Are Standard, serán los encargados de poner la banda sonora a la velada.