El Bilbao Basket podría liquidar su deuda en tres años

Redacción

26/08/2014

El club bilbaíno ha reducido su deuda a 3,6 millones y podría liquidarla en tres años "en el mejor de los escenarios posibles".

El responsable económico del Bilbao Basket, Carlos del Campo, ha afirmado este martes que "en el mejor de los escenarios posibles" la deuda del equipo podría liquidarse en tres años, tras la reducción de la deuda desde los 5,6 millones de euros iniciales a 3,6 millones de euros, gracias a quitas entre jugadores y agentes.

En una comparecencia, del Campo ha informado de que la mayor parte de la quita corresponde a los jugadores, con hasta 1,1 millones de euros, y otros 300.000 euros a agentes.

Por su parte, Andoni Aldekoa ha explicado que en el pleno de noviembre de 2013 se estableció una subvención nominativa al Bilbao Basket de 198.000 euros. "Se estableció una cláusula específica para que ese dinero fuera para pagar a los jugadores y al personal del club, y así prolongar la vida del equipo", ha dicho Aldekoa, quien ha reiterado el "compromiso" de apoyar al club haciendo "aportaciones cuando lo decida el Pleno".

Así, ha pedido "transparencia" al club, aunque ha agregado que el Ayuntamiento no va a ser un "inspector de Hacienda" del Bilbao Basket y ha justificado la ayuda al club por el impacto económico que genera el baloncesto en Bilbao y en la "dimensión de imagen". Asimismo, ha explicado que la plaza en la ACB que pagaron a medias el Consistorio y la Diputación no va a salir de Bilbao aunque el club desaparezca. "No podrá haber fuga de licencia", ha dicho.

REDUCIR GASTOS

En primer lugar, Del Campo ha señalado que el gasto en jugadores se va a reducir en más de un 30%. "Teníamos una plantilla por encima de nuestras posibilidades", ha apuntado. Respecto al cuerpo técnico y trabajadores del Bilbao Basket, ha aclarado que no se planea eliminar puestos de trabajo, pero sí "reducciones de salario y de jornada".

En segundo lugar, en cuanto a los gastos generales del club, del Campo ha dicho que "eran una barbaridad" y ha informado de que se van a reducir en un 60%.

En tercer lugar, en lo referente a patrocinios, Del Campo ha manifestado que, frente a los 950.000 euros obtenidos anteriormente, se prevé un ingreso de 2,1 millones de euros, de los que 1,9 millones "ya están firmados".

En cuarto lugar, según ha planteado De Campo, las 17.000 acciones cedidas por el antiguo consejo del Bilbao Basket, que tienen en la actualidad un valor de un euro, van a intentar venderse a 60 euros "entre la masa social" con el objetivo de que se produzca una "atomización".

Para ello, el responsable financiero ha insistido en que es "necesario" que los aficionados recuperen la "confianza" en el proyecto, pues ha dicho son "normales" las dudas, "después de lo ocurrido este verano".