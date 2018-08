Sociedad

tras más de 2.100 muertes

La OMS confía en disponer de dos vacunas contra el ébola en noviembre

Redacción

06/09/2014

Por otra parte, Sierra Leona ha decretado una "clausura" a nivel nacional que durará cuatro días, a contar desde el 18 de septiembre, para evitar la propagación del brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este viernes que confía en disponer en noviembre de dos prototipos de vacuna contra el ébola, que serían suministradas en primer lugar a los trabajadores sanitarios que cuentan con más riesgo de contraer el virus, que ha causado más de 2.100 muertes en África Occidental.

La agencia de la ONU ha indicado que para obtener estas vacunas se emplearán muestras de sangre de pacientes de ébola que han conseguido recuperarse de la enfermedad, además de hacer un llamamiento para invertir en terapias experimentales para combatir el virus, según ha informado The New York Times.

La directora general adjunta de la OMS Marie-Paule Kieny ha explicado que estas dos vacunas están siendo sometidas a exámenes de calidad, cuyos resultados estarán disponibles en noviembre. Posteriormente se empezarían a suministrar a los trabajadores sanitarios que continúan prestando asistencia sobre el terreno.

Kieny también ha explicado que la decisión de adoptar este protocolo, que no es el habitual con este tipo de vacunas, ha sido consecuencia de la necesidad de obtener un tratamiento de forma rápida. La situación "no tiene precedentes, no hay duda", ha afirmado.

Este anuncio ha tenido lugar en el marco de la conferencia de dos días que ha tenido lugar en Ginebra, en la que se han abordado las distintas formas de hacer frente al brote de ébola, que ha sido calificado por la OMS como una situación de emergencia.

Sierra Leona ha decretado una "clausura" a nivel nacional que durará cuatro días, a contar desde el 18 de septiembre, para evitar la propagación del brote de ébola que afecta a África Occidental, según ha informado este viernes la Oficina de la Presidencia.