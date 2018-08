Sociedad

Sanidad

Denuncian que Osakidetza niega el Sovaldi a un enfermo de hepatitis C

Redacción

22/09/2014

Se trata de un medicamento que cuesta entre 60.000 y 80.000 euros y cura al 95% de los enfermos a los que se le suministra.

La Comisión Hepatitis C de Legazpi (Gipuzkoa) ha denunciado que Osakidetza ha "negado" el tratamiento con 'Sovaldi' a un enfermo trasplantado de hígado y en riesgo de desarrollar un cáncer de médula ósea.

El paciente ha asegurado que sus médicos le anunciaron hace nueve meses que podría ser tratado con este medicamento, que cuesta entre 60.000 y 80.000 euros y cura al 95% de los enfermos a los que se les suministra.

El pasado 19 de septiembre, el consejero de Salud del Gobierno Vasco anunció que Osakidetza, Jon Darpón, está tratando ya a 14 personas con 'Sovaldi', un medicamento que, de momento, no cuenta con financiación por parte del Ministerio de Sanidad.

Pese a que el Gobierno español aún no ha dado el visto bueno al uso del fármaco, el Ministerio y las comunidades autónomas aprobaron un protocolo que permite ofrecer este tratamiento a los enfermos de 'hepatitis c' más graves. De esta forma, según explicó Darpón, ya pueden recibir este medicamento pacientes en lista de espera de trasplante hepático, postrasplantados o aquellos otros pacientes que necesitan el tratamiento porque, de no recibirlo "pueden tener un desarrollo de la enfermedad inapropiado".

En una rueda de prensa en el Parlamento Vasco acompañado por parlamentarios de EH Bildu, el paciente afectado, Jesus Mari Giné, ha explicado que tras recibir un trasplante de hígado hace unos años, la enfermedad que sufre está afectando ahora al órgano transplantado. Tal y como ha indicado, los médicos le han alertado de que el deterioro hepático puede acabar provocándole un cáncer de médula ósea.

La Comisión de Hepatitis C de Legazpi ha denunciado que el equipo de médicos que trata a esta persona "aseguró hace ya nueve meses " a Giné "que podría tratarse" con sovaldi. No obstante, dado el tiempo transcurrido sin tener noticias de su tratamiento, este enfermo remitió una carta a Osakidetza el pasado 25 de junio, en la que solicitaba recibir este tratamiento.

Fuentes del Departamento de Salud sostienen que José Mari no reúne los requisitos establecidos por el comité evaluador para recibir el tratamiento, y recuerda que ya hay 14 personas que están tomando "Sovaldi". La comunidad autónoma, apuntan desde el Gobierno Vasco, que más enfermos atiende.