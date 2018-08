Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

'Seguramente España no ha seguido los protocolos como se deben seguir'

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

10/10/2014

El doctor José María Echevarría dirige un centro de tratamiento de pacientes con ébola en Sierra Leona, donde aplican un estricto protocolo con las personas contagiadas.

El doctor José María Echevarría, que dirige un centro de aislamiento y tratamiento de pacientes con ébola en Sierra Leona, afirma que, “seguramente”, España no ha seguido los protocolos contra el virus “como se deben seguir” y como establecen Médicos sin Fronteras o la OMS. En su opinión, en el caso de Teresa Romero, “algo ha fallado, porque sino, no me lo explico”.

Entrevistado en Radio Euskadi, el médico ha detallado el estricto procedimiento que siguen en Sierra Leona todos los facultativos que entran en contacto con posibles casos de ébola.

“Para ponerme el traje tardo diez minutos, y hay una persona a mi lado que me recuerda contínuamente cómo me tengo que poner el traje y supervisa que no quede ni una micra de mi piel al descubierto. Cuando salgo de la zona de riesgo, para quitarme el traje tardo otros 20-25 minutos y hay dos personas supervisando que me quito el traje siguiendo los protocolos y el orden establecido”, ha relatado.

Echevarría asegura que, en el caso de Sierra Leona, se sigue un protocolo “estricto” que, afirma, “no se si lo han seguido en España”.

También recuerda que, para tratar a enfermos de ébola, no existen “sueros milagrosos” y asegura que en Sierra Leona utilizan “la hidratación del paciente”, por vía oral o intravenosa, además de un tratamiento paliativo para los síntomas.

Sobre las instalaciones sanitarias, reconoce que en Sierra Leona quizás “no reúnan las condiciones de un hospital español”, pero añade que, “si en España no han aislado la zona de riesgo”, sus condiciones “no han servido de nada”.

Acerca de la situación en Sierra Leona, el doctor afirma que la situación está “fuera de control”. “Se contagian cinco personas por hora, y se calcula que en noviembre podrían ser unas 10 o 12 por hora”.

Según cifras de la OMS, hay más de 3.500 personas infectadas con ébola en Sierra Leona y la cifra de muertos supera las mil personas. “Va a haber muchos más, porque está fuera de control”, advierte.