Sociedad

'Bloomberg Businessweek'

Tim Cook (Apple) sale del armario: 'Estoy orgulloso de ser gay'

Redacción

30/10/2014

El CEO de Apple dice que su decisión de anunciar públicamente su sexualidad se debe a querer "llevar consuelo a alguien que se sienta solo" y para "inspirar a la gente a que insista en su igualdad".

El CEO de Apple, Tim Cook, ha anunciado públicamente que es homosexual a través de una carta en el medio Bloomberg Businessweek, al mismo tiempo que ha declarado su apoyo a la igualdad.

Cook, que ha mantenido su vida personal separada de su faceta como líder de Apple, dice que su decisión de anunciar públicamente su sexualidad se debe a querer "llevar consuelo a alguien que se sienta solo" y para "inspirar a la gente a que insista en su igualdad".

"Durante años, he hablado con mucha gente acerca de mi orientación sexual. Un montón de colegas en Apple sabe que soy gay, y no veo diferencia en la forma en la que me tratan", ha expuesto Cook.

"Aunque nunca he negado mi sexualidad, tampoco hasta ahora la he reconocido públicamente. Así que permítanme ser claro: Estoy orgulloso de ser gay", confiesa Cook. "Admito que esta no fue una elección fácil", ha dicho Cook sobre su decisión de anunciarlo públicamente.

Igualdad

Cook ha expresado sus ideas sobre la igualdad en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos dos años. En la Universidad de Auburn tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso sobre este tema y tanto él como Apple apoyaron la Ley de No Discriminación de Empleo a través de un artículo de opinión escrito para The Wall Street Journal.

A principios de este año, Apple también mostró su apoyo a la comunidad LGBT (comunidad gay) durante el desfile anual del 'Orgullo'.