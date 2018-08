Sociedad

Registran la casa del detenido por el asesinato de la camarera

05/11/2014

La Ertzaintza ha registrado el domicilio del hombre detenido el martes, acusado del asesinato de su exnovia, una dominicana de 42 años. El juzgado de guardia ha decretado el secreto del sumario.

La Ertzaintza ha registrado hoy el domicilio del hombre detenido el martes, acusado del asesinato de su exnovia, una dominicana de 42 años que trabajaba como camarera en un bar de Vitoria-Gasteiz.

El Departamento de Seguridad no ha facilitado hoy más datos sobre la investigación de este caso, ya que el juzgado de guardia ha decretado el secreto del sumario.

El detenido, ex compañero sentimental de la víctima, de 45 años, es el principal sospechoso de este crimen cometido al parecer en la noche del pasado viernes al sábado, cuando los vecinos del inmueble donde residía la víctima, en la calle Guayaquil de la capital alavesa, escucharon gritos de socorro.

No obstante el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer se produjo el lunes por la tarde debido a que una persona allegada a la fallecida avisó a la Ertzaintza porque no había acudido a su trabajo y no conseguía localizarla.

Evidentes signos de una muerte violenta

La Ertzaintza encontró el cuerpo en el domicilio con evidentes signos de una muerte violenta y, tras recabar evidencias en el lugar, ayer de madrugada detuvo al exnovio de la víctima, acusado de su asesinato.

Las principales líneas de trabajo de la Ertzaintza se centran en que podría tratarse de un caso de violencia machista o de un ajuste de cuentas por drogas, ya que la fallecida ha tenido varios episodios relacionados con las drogas, el último la semana pasada, cuando la Ertzaintza encontró estupefacientes en el bar donde trabajaba, en la calle Beato Tomás de Zumárraga.

La Ertzaintza podría apurar al máximo el plazo de 72 horas para mantener arrestado al detenido con el fin de aclarar este crimen.