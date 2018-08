Sociedad

Ley del Aborto

Gallardón: 'Me dan asco los motivos de la retirada de la reforma'

Redacción

14/11/2014

"No me importa que haya sido porque lo haya promovido un lobby económico o porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos", ha señalado el exministro de Justicia.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que le dan "asco" los motivos que hayan podido provocar la retirada del proyecto de Ley para la Protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

Así lo ha indicado durante su intervención en el XVI Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebra desde este viernes hasta el domingo en el campus de Montepríncipe bajo el lema 'La familia siempre: desafíos y esperanzas'.

"Me da igual, no me importa que haya sido porque lo haya promovido un lobby económico o porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Por tanto, sea este o sea otro, lo único que me da es asco, no me importa", ha señalado.

Además, ha indicado que no hay "ni uno solo de los motivos que se pueden imaginar" que se pudiera anteponer al "deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes".

Gallardón también ha declarado que esta cultura que "defiende el aborto como un derecho" ha introducido en la mentalidad de una parte "muy importante" de los jóvenes españoles y europeos que "el aborto es un método anticonceptivo" y, a su juicio, "se utiliza como método anticonceptivo". "Esto es brutal, pero es así", ha remarcado.