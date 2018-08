Sociedad

Médicos Sin Fronteras

Repatrían una navarra desde Malí por un posible contagio de ébola

Redacción

20/11/2014

Se espera su llegada a la base de Torrejón (Madrid) a las 09:30 de este viernes.

Una cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras viaja a última hora de la tarde de este jueves hacia España procedente de Malí para ser tratada en el Hospital Carlos III de Madrid ante un posible contagio por el virus de ébola, según ha informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Se espera su llegada a la base de Torrejón (Madrid) a las 09:30 de este viernes.

Se trata de una médico navarra que estaba poniendo una inyección a un enfermo de ébola y se pinchó con la aguja. Al tratarse de un contacto de alto riesgo, Médicos Sin Fronteras ha decidido trasladarla a Madrid para su tratamiento en un avión medicalizado fletado por la ONG.

No hay constancia de que la cooperante haya desarrollado la enfermedad, según ha informado en una rueda de prensa en Moncloa el miembro del comité sobre el ébola, Fernando Simón. Pero se le hará una cuarentena preventiva ya que ha estado en contacto con enfermos de ébola.

La mujer prestaba sus servicios en Bamako, Mali, uno de los puntos de incidencia de la enfermedad en África y donde el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejaba cualquier viaje ante el riesgo de contagio.

Al estar dentro de las primeras 48 horas de contagio, la cooperante no ha desarrollado síntomas de ser poseedora del virus ni tampoco hay todavía riesgo de que pueda transmitirlo a otras personas. Tampoco se pueden hacer, de momento, pruebas concluyentes que descarten la incubación.

"Alta probabilidad" de infección

El portavoz del comité científico ha declinado dar más detalles personales sobre la cooperante y ha añadido que "no es fácil" especificar la probabilidad de infección al tratarse de un contacto directo con un paciente en Malí que sí ha dado positivo por ébola. A pesar de que los porcentajes científicos en estos casos no son fiables, Simón ha comentado que este tipo de contagio "por ruptura de piel" tiene una "alta probabilidad" de infección posterior.

De ahí que el Gobierno haya decidido activar un protocolo de aislamiento "similar" al aplicado con Teresa Romero. Además, Simón ha explicado que los médicos valorarán si se le suministra un tratamiento profiláctico a la paciente en el periodo en el que se encuentre en "cuarentena preventiva".

El portavoz del comité científico, Fernando Simón. Foto: EFE

No obstante, el portavoz del comité científico ha insistido en que por el momento la cooperante no presenta ningún riesgo para terceras personas: "No está enferma ni supone riesgo para nadie".

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado la evacuación a España de un miembro de su equipo de respuesta frente al ébola en Malí después de un contacto "de riesgo", pero ha pedido mantener la identidad de esta persona "en el anonimato" por razones de confidencialidad médica y "expreso deseo" de su cooperante.

La cuarta repatriada

La cooperante de Médicos sin Fronteras trasladada a España es la cuarta persona que se repatría, bien a causa del ébola o por la sospecha de que pudieran desarrollar la enfermedad, después de los religiosos Miguel Pajares, que estaba en desde Liberia, y Manuel García Viejo, en Sierra Leona, y la monja Juliana Bonoha, que no estaba contagiada. Sin embargo, los dos religiosos fallecieron en el hospital Carlos III a causa de la enfermedad.

Como consecuencia de los cuidados a estos religiosos resultó contagiada la auxiliar de enfermería Teresa Romero, que el 6 de octubre se convirtió en la primera persona contagiada de la enfermedad fuera de África y también, el 5 de noviembre, en la primera que superaba esta enfermedad en España, ya que a partir de esa fecha quedó totalmente curada.

Ayer jueves se contabilizaban en esa localidad maliense un total de 413 personas en observación, aunque el número de fallecimientos apenas asciende a unos pocos casos. El ébola ha costado la vida a 5.420 personas, en su mayoría en África.

Gobierno de Navarra

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, ha valorado la "rápida repatriación" y ha explicado que desde este jueves a la tarde está en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad.

Marta Vera ha deseado "ante todo y sobre todo" que la cooperante no esté infectada y ha incidido en que no se trata de un caso confirmado. Además, la consejera ha explicado que se va a poner a disposición de la familia de la médico "para todo lo que puedan necesitar".

La consejera ha señalado que está pendiente de todos los acontecimientos que se están produciendo y que permanece "en contacto continuo con el Ministerio, y así vamos a seguir".