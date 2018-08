Sociedad

Violencia en el fútbol

Interior contradice a la Policía y sostiene que no preveían la pelea

Redacción

03/12/2014

La Policía afirmó ayer que sí contaba con varios mensajes que alertaban de la quedada entre hinchas del Atlético de Madrid y del Deportivo. El ministro sostiene que no había "información oficial".

Interior y la Policía defienden versiones contrapuestas en la investigacíón sobre los incidentes que el pasado domingo concluyeron con un hincha del Deportivo fallecido y varios heridos.

El ministro de Interior sigue afirmando que la Policía no conocía que se iba a producir una quedada entre aficionados ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña para pegarse la mañana del domingo.

Jorge Fernández Díaz ha destacado que la Policía le ha comunicado que "no existe un documento oficial que acredite que se conocía la quedada en Madrid", aunque ayer la agencia EFE asegurara, citando fuentes policiales, que los agentes sí conocían la quedada, realizada a través de redes sociales.

"Algo ha fallado en el protocolo de comunicación, pero sobre todo lo que ha fallado es que tenemos violentos", ha añadido el titular de Interior, para quien la "prioridad" ahora es identificar a los autores de la muerte del hincha deportivista Francisco Javier Romero Taboada, alias 'Jimmy'.

Fernández Díaz ha avanzado que se crearán "listas negras" de violentos a los que no se permitirá entrar en los estadios de fútbol, que algunas personas no puedan ocupar determinados lugares en las gradas y que no se distribuyan entradas a peñas violentas.

Los 21 detenidos, en libertad

Por otro lado, la juez de guardia ha decretado esta noche la libertad con cargos, por un delito de riña tumultuaria, para los 21 detenidos por la reyerta del domingo entre aficionados radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, en la que murió un aficionado deportivista.

En el auto, la titular de del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, María del Coro Martínez, deja en libertad a todos los arrestados pero con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Todos los arrestados han declarado ante la juez y han negado que hubieran quedado previamente para pegarse, han precisado fuentes jurídicas.

Durante la vista, la Fiscalía ha solicitado prisión para siete miembros del Riazor Blues y para dos del Frente Atlético, así como que no se les deje acercarse al estadio Vicente Calderón, pero la juez lo ha rechazado.

Entre estos detenidos que han quedado en libertad no figuran los presuntos autores de la agresión que provocó la muerte a Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, cuyo cadáver llegó ayer a las 17:15 horas al tanatorio de A Coruña para ser enterrado hoy.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, sobre las nueve de la mañana, cuando unos doscientos ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo se enzarzaron en una reyerta.

La Policía Nacional continúa con el análisis de las imágenes de esa pelea para identificar al autor o autores de la muerte del aficionado deportivista.

El Frente Atlético, expulsado del Calderón

En el terreno deportivo, el Atlético de Madrid ha anunciado la expulsión del Frente Atlético después de "recibir el acta policial que identifica como miembros" de ese grupo ultra "a los detenidos e implicados en la multitudinaria pelea".

Por su parte, el Deportivo cerrará de forma simbólica la grada de los Riazor Blues en el estadio de Riazor durante los próximos dos partidos.