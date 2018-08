Cuatro rehenes y el secuestrador mueren en el asalto a un supermercado

Al menos cinco personas han fallecido en el asalto al supermercado Hyper Cacher en el este de París, según ha informado una fuente policial. Al parecer, cuatro de las personas fallecidas son rehenes. El secuestrador, identificado como Amedy Coulibaly, también ha sido abatido durante el asalto por las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas de seguridad han conseguido rescatar a un número indeterminado de rehenes. En las imágenes mostradas por la televisión local se ha podido ver, entre otros, a un hombre que llevaba en brazos a un niño de corta edad.

Coulibaly dijo haber matado a cuatro de ellos bastante antes de que los policías dieran el asalto, lo abatieran, y se encontraran con que había puesto una trampa con explosivos.

Según el relato que ha hecho en una comparecencia ante la prensa el fiscal de París, François Molins, Coulibaly había hablado por teléfono con la cadena de televisión BFM TV dos horas antes de que el cuerpo de elite de la policía, RAID, diera el asalto, y entonces ya había señalado que había matado a cuatro clientes del supermercado.

Los agentes, una vez que lo abatieron, hallaron una quincena de bastones de explosivos y un dispositivo de detonación que había preparado para activarlos, ha destacado Molins.

En espera de que se haga la autopsia a los cuatro rehenes muertos, la hipótesis manejada es que fueron asesinados por el terrorista antes de la operación policial.

El fiscal ha hecho hincapié en que las investigaciones han permitido confirmar que Coulibaly tenía relación con los dos supuestos autores de la masacre el miércoles del semanario satírico Charlie Hebdo, los hermanos Said y Chérif Kouachi.

Obedecía al Estado Islámico

El secuestrador del supermercado judío, Amedy Coulibaly, ha asegurado en una llamada al canal de televisión BFMTV antes de morir abatido por la Policía que "obedecía al califa del Estado Islámico", Abu Bakr al Bagdadi, y que se ha coordinado con los hermanos Kouachi para cometer sus crímenes.

"No estuvimos en contacto (una vez comenzaron sus crímenes). Solo nos coordinamos en el inicio, ellos con el Charlie Hebdo y yo con los policías", ha explicado Coulibali en la llamada realizada al canal de televisión, que solo las ha difundido una vez los terroristas fueron abatidos.

El yihadista asesinó ayer a una policía municipal en Montrouge, en el sur de París, y hoy ha tomado durante unas dos horas a varios rehenes en el supermercado Hyper Cacher, donde han muerto cinco personas, entre ellas él mismo.

