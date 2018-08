Sociedad

Teresa Romero reconoce que mintió y llega a un acuerdo con la médico

14/01/2015

Romero y la médico de familia han llegado a un acuerdo de conciliación después de que Romero haya reconocido que no la informó de que había estado en contacto con pacientes contagiados de ébola.

La auxiliar de enfermería Teresa Romero y la médico de familia que la atendió en un centro de salud de Alcorcón han llegado hoy a un acuerdo de conciliación después de que Romero haya reconocido que no la informó de que había estado en contacto con pacientes contagiados de ébola.



Romero ha aceptado íntegramente la declaración de la doctora y ha reconocido que en ningún momento rebasó el umbral de fiebre fijado en 38,7 grados centígrados, según ha indicado la abogada de la médico de familia.



Esta declaración desmiente un comunicado emitido el pasado 25 de noviembre por el despacho de abogados que se encarga de la defensa de Teresa Romero, que apuntaba que Romero había comunicado en la consulta que había tenido un pico de fiebre de hasta 38,7 grados.



La representante legal de la facultativa y Romero han participado hoy en un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia de Alcorcón, previo a la querella por injurias y calumnias contra Romero por asegurar la paciente que le había informado de que había tenido contacto con personas diagnosticadas de ébola.



A la salida del acto, Romero ha leído el escrito en el que se ha fijado el acuerdo entre las partes -que anteriormente había leído la abogada de la médico-, en el admite no superó el umbral de fiebre que obligaba a activar el protocolo contra el ébola y que no había informado a su médico de cabecera de que había tenido contacto con los pacientes.