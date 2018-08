Sociedad

Audiencia Nacional

Presuntos piratas somalíes niegan haber atacado al 'Izurdia'

Redacción

19/01/2015

Los seis acusados han asegurado que trataban de buscar a un compatriota que cayó al mar cuando fueron interceptados por un buque holandés.

Cinco de los seis presuntos piratas somalís cuyo juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional han negado haber atacado al atunero vasco Izurdia en 2012 en aguas del océano Índico frente a Somalia, y han asegurado que trataban de buscar a un compatriota que cayó al mar.

La Audiencia Nacional española ha iniciado hoy la vista por esta causa en la que la fiscal pide en sus conclusiones provisionales 18 años y medio de prisión para cada acusado o alternativamente 16 y medio dependiendo de si el tribunal aprecia que integraban una organización o un grupo criminal, respectivamente.

Según la fiscal, se trata de seis piratas somalís que intentaron secuestrar al atunero vasco Izurdia el 10 de octubre de 2012 cuando faenaba a 350 millas de la costa de Somalia, y que fueron detenidos al día siguiente al ser interceptados por un buque de guerra holandés de una misión de la OTAN.

Uno de los acusados se ha negado a prestar declaración al serle denegada su petición de que fuera sustituida la traductora de somalí que ha intervenido en el juicio, al discrepar de cómo estaba realizando su trabajo, mientras que los demás han asegurado que no llevaban armas y que no atacaron al atunero, y han mantenido que estaban embarcados para buscar a un somalí que se había caído al agua y que no integraban grupo pirata alguno.

De acuerdo con el escrito de la fiscal Susana Landeras, los acusados pertenecían a un grupo de acción pirata organizado, y persiguieron durante 30 minutos al atunero con una embarcación pequeña con la que navegaban a gran velocidad y desde la que abrieron fuego contra el buque con ametralladoras y fusiles de asalto.

El ataque del barco pirata fue repelido por los agentes de seguridad privada del atunero, que activaron el protocolo previsto para estas situaciones e impidieron el abordaje.