Euskadi registra 120 nuevos pacientes con hepatitis C en enero

Redacción

29/01/2015

El consejero de Salud del Gobierno Vasco confirma que, "semanalmente", van entrando nuevos fármacos contra la hepatitis C.

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha afirmado que, solo en este mes de enero, ha habido alrededor de 120 pacientes nuevos tratados con los nuevos medicamentos de la hepatitis C y ha asegurado que "semanalmente van entrando" nuevos fármacos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Darpón ha considerado que "parte" de la polémica que se está creando en torno a esta cuestión "ha sido generada por el Ministerio". "Hemos tardado desde enero a noviembre del año pasado en aprobar los nuevos fármacos. Esto, para los pacientes que tienen hepatitis C y para los médicos, se ha hecho excesivamente largo", ha apuntado.

Por otro lado, ha manifestado que "es falso que para el tratamiento de la hepatitis C solo haya un fármaco (Sovaldi)", y que, antes de este medicamento, no se estuviera tratando la hepatitis C".

"Llevamos tratándola muchos años y es verdad que este nuevo fármaco tiene un porcentaje de resueltos mejor que los anteriores, pero los anteriores tampoco tenían muy malos resultados", ha indicado. En este sentido, ha subrayado que se lleva "muchísimos años" realizando el trasplante hepático, que es "muy caro".

El problema, en su opinión, es "la incertidumbre que se ha creado en los pacientes" y se ha solidarizado con ellos. "No es de recibo que vivan con esta incertidumbre por lo que se ha alargado la negociación con el Ministerio", ha indicado.

Además, ha dicho que no quiere "engañar a nadie" y ha reconocido que "hay grandes intereses comerciales en estos momentos en las farmacéuticas".