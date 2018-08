Sociedad

HPT

Presentan 10 medidas para hacer frente a la Lomce

Redacción

07/02/2015

A pesar de ser una decisión que tomará cada centro por separado, la plataforma -punto de encuentro entre agentes educativos- ha presentado un documento de propuestas.

Hezkuntza Plataformen Topagunea ha presentado las conclusiones de su asamblea y ha hecho público un documento con medidas concretas para hacer frente a la Lomce.

Reunidos en el edificio La Bolsa de Bilbao, la platadorma que aglutina a los agentes educativos ha propuesto un decálogo de medidas ante la reforma de la ley de educación.

Entre otras, Hezkuntza Plataformen Topagunea ha propuesto no dividir las asignaturas, no evaluar la asignatura de religión o no hacer la evaluación de tercero de primaria.

Además, han propuesto no utilizar libros de texto donde venga aplicada la Lomce, sino libros editados desde "Euskal Herria para Euskal Herria".

Asimismo, han propuesto formar espacios de participación en el proceso de hacer frente a la Lomce, donde confluyan ciudadanos y agentes educativos.

