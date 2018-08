Sociedad

Imputan a dos técnicos por la muerte del joven Mikel Arzak en Donostia

12/03/2015

El responsable de la empresa que realizaba las obras también ha sido imputado. El joven, de 20 años, murió el 7 de agosto de 2013 por el desprendimiento de una roca del monte Urgull.

Dos técnicos del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián deberán declarar como imputados por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes como el que costó la vida al joven Mikel Arzak, muerto al ser alcanzado por una roca desprendida del monte Urgull el 7 de agosto de 2013. También ha imputado al responsable de la empresa que realizaba las obras.



La Audiencia de Gipuzkoa ha estimado un recurso presentado por la familia del joven de 20 años que falleció en el Paseo Nuevo por el impacto de una roca caída desde la ladera y ha establecido que estos dos técnicos municipales y el responsable de una empresa que estaba trabajando en el lugar para estabilizar la ladera deben declarar como imputados en este procedimiento.



La familia, que ejerce la acusación particular, solicitó el pasado verano la imputación de cinco personas, entre ellas los dos técnicos del Ayuntamiento, ya que consideraba que no se habían adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente.



Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián desestimó en octubre de 2014 la solicitud de la familia del fallecido, que recurrió en apelación a la Audiencia.



La sala entiende, en un auto dictado el 5 de marzo, que existían informes "que avisaban de caídas de piedras que conllevaban riesgo para los peatones y para la circulación vial", tal y como había ocurrido el 29 de noviembre de 2012, cuando una gran roca cayó sobre la calzada, en aquella ocasión sin heridos.



Aunque los informes indican que la caída de la roca que mató a Arzak no guarda relación con las obras que se estaban ejecutando en la ladera, sino que la atribuyen a las copiosas lluvias caídas en los días previos al accidente, la Audiencia destaca que el riesgo de que esto ocurriera, tanto antes del inicio de los trabajos como durante su transcurso, era conocido por los técnicos responsables del Ayuntamiento.



Sin embargo, "no consta que se tomaran medidas específicas destinadas a la protección de los terceros que accedían al Paseo Nuevo", que estaba abierto durante las obras "a pesar de la evidencia del desprendimiento del 29 de noviembre de 2012".



La Audiencia asegura que el Ayuntamiento de San Sebastián promovió la obra para evitar nuevos desprendimientos, después del ocurrido en noviembre de 2012, por lo que era "perfecto conocedor de la situación en la que se encontraba la ladera, la inestabilidad que presentaba, el estado en le que se encontraban los elementos que configuraban la seguridad de la misma y el agravamiento de dicha situación por efecto de las lluvias".



Sin embargo, el consistorio "no consideró conveniente tomar medidas de seguridad especiales frente a terceros, entre ellas se acordó no cerrar al público el Paseo Nuevo, ni utilizar elemento alguno que preservarse la seguridad de los viandantes ante posibles desprendimientos".

La Audiencia establece también que declare como imputado un responsable de la empresa Tesinsa que estaba esos días al frente de la obra, ya que el plan de seguridad y salud de los trabajos preveía la paralización de las actuaciones "cuando las condiciones meteorológicas fueran desfavorables y susceptibles de perjudicar la seguridad de los trabajadores".

Izagirre: 'Las medidas eran las correctas'

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha defendido hoy que las medidas de seguridad propuestas para las obras que se efectuaban en la ladera del monte Urgull cuando cayó la piedra que mató al joven "eran las correctas".



Izagirre ha dicho que continúan "a disposición" de la familia del fallecido y que "respetan" todas las decisiones que tomen, así como su "derecho" a hacerlo.



Ha dicho que "en cualquier obra se siguen las instrucciones de seguridad que dan los técnicos" y, en este caso, también se tuvieron en cuenta las propuestas por los técnicos municipales y por los de la empresa adjudicataria de las obras.



El alcalde ha insistido en que tras las obras, esa zona "será más segura que hace unos años" porque "ha disminuido el riesgo", y que quizá estas actuaciones se tendrían que haber llevado a cabo "antes", pero que finalmente "se ha hecho en esta legislatura".

