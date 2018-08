Elevan a 51 el número de víctimas de nacionalidad española

El Gobierno español ha confirmado que han sido identificadas 51 personas de nacionalidad española entre las 150 fallecidas al estrellarse ayer un avión de Germanwings en los Alpes franceses.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha dicho en una comparecencia de prensa a mañana en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del gabinete de crisis que las víctimas eran 49, aunque más tarde han publicado un comunicado elevando la cifra a 51.

Sin embargo, el presidente de la aerolínea Germanwings, Thomas Winkelmann, ha asegurado, en una comparecencia ofrecida a la mismahora, que el número de españoles fallecido es de 35.

En cualquier caso, ha añadido que hay personas con doble nacionalidad. Esta podría ser la razón de la diferencia entre ambos datos, aunque de momento no está claro a qué se debe.

Tal y como se supo ayer, una de las víctimas en un navarro de 62 años que vivía en Barcelona. Se trata de Rogelio Ofizialdegi Tina, director de Recursos Humanos en la planta de Delphi de la capital catalana. De momento se desconoce si hay más vascos entre las víctimas.

Consiguen extraer datos de la caja negra



Mientras tanto, los investigadores estudian en París una de las cajas negras del aparato siniestrado, la que graba la conversaciones de los pilotos. La otra, que recoge datos técnicos, no ha sido recuperada aún, aunque Hollande ha anunciado que por ahora ha sido hallada su carcasa.

La Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes de Aviación Civil (BEA) ha informado este miércoles de que ha conseguido extraer con éxito el contenido de la primera caja.

Se trata del registrador de voces en cabina (VCR), el dispositivo que recoge las voces y el sonido ambiente en cabina durante los últimos minutos del vuelo.

Los investigadores que analizan los restos del avión tardarán "varias semanas o meses" en sacar conclusiones fiables sobre la causa del accidente.

"Tenemos que afinar la comprensión" de lo que sucedió en la cabina y eso puede tardar "varias semanas o varios meses", ha declarado en conferencia de prensa el director de la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA), Rémi Jouty.

Labores de rescate

Los equipos de rescate por tierra han retomado al amanecer las labores de búsqueda de los restos del avión, a la espera de que puedan empezar a despegar los helicópteros.

El movimiento de vehículos se ha intensificado a partir de las 07:00 (hora de Euskadi) nada más que salió el sol en la localidad de Seyne-les-Alpes, a pocos kilómetros del lugar del accidente y donde se concentran los servicios de rescate.

Las autoridades tratarán de crear un camino hacia el lugar donde se encuentran, casi pulverizados, los restos del Airbus A320 y que durante la noche ha permanecido vigilado por cinco gendarmes. Sin embargo, descartan "casi por completo" poder recuperar hoy cuerpos de los fallecidos.

Los presidentes francés, alemán y español han comparecido hoy ante los medios para escenificar esa unión respecto a la investigación y demás labores ante el accidente aéreo que se cobró la vida ayer de 150 personas.

Lugar en el que se ha estrellado el avión. Gráfico: ETB

Causa del accidente

De momento se desconocen las causas del accidente, aunque los expertos apuntan dos posibles hipótesis: un poblema de despresurización o la congelación de sensores.

Desde Météo France, el servicio meteorológico francés, se ha informado que las condiciones eran "particularmente tranquilas" en el momento del siniestro. "Las condiciones eran incluso óptimas con un tiempo seco y un cielo totalmente despejado durante toda la mañana", ha señalado.

El Ejecutivo francés no descarta ninguna hipótesis, incluida la terrorista, aunque reconoce que esta última no es la línea de investigación "prioritaria", según ha informado un portavoz del Ministerio del Interior, quien ha añadido que el aparato seguía una "trayectoria anormal" antes de estrellarse.

El director ejecutivo de Germanwings, Tommas Winkelmann, ha detallado que la torre de control ha perdido el contacto con el aparato a las 10:53 horas. En ese momento, el avión se encontraba a 6.000 pies de altitud, a lo que siguió una caída de 8 minutos antes de estrellarse.

Winkelmann ha añadido que el comandate era "experimentado, con más de 6.000 horas de vuelo", y que los técnicos de la compañía analizaron el avión "ayer mismo" en Düsseldorf. "El último control exhaustivo realizado al aparato fue en verano de 2013", ha informado.

Por su parte, el fabricante aeronáutico Airbus, constructor del aparato, ha afirmado que está "evaluando la situación", según un portavoz de la compañía. El A320 es su aparato emblema, modelo del que en la actualidad hay 6.191 unidades operativas en todo el mundo.

La compañía de bajo coste Germanwings es propiedad de Lufthansa. Precisamente, el fin de semana se conoció que un avión que volaba de Bilbao a Múnich estuvo a punto de caer el 4 de noviembre cuando los sensores se congelaron y enviaron datos erróneos al sistema de navegación, según desveló la revista alemana Der Spiegel.

Germanwings opera también en Bilbao con destino a Düsseldorf con un vuelo diario, a excepción de los sábados. El servicio previsto para este martes ha partido con normalidad a las 13:14 minutos, es decir, horas después del accidente de Francia.

