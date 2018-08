Sociedad

Alfonso Alonso: 'El aborto no es un derecho'

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/04/2015

El ministro de Sanidad español ha admitido la posibilidad de enmiendas para modificar la ley.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha asegurado que el "aborto no es un derecho" y ha recordado que "debe quedar claro y queda claro en la defensa de la vida que garantiza la Constitución y la interpretación de ese derecho en la doctrina del Tribunal Constitucional".

Por otra parte, ha admitido este jueves la posibilidad de que el grupo parlamentario popular presente enmiendas a la proposición de ley para modificar la actual ley de plazos en lo relativo al consentimiento paterno de las menores para abortar y que implicarían cambios en el reconocimiento del aborto como un derecho.

El ministro ha explicado que la iniciativa del grupo parlamentario popular que se tomará en consideración el próximo martes en el Congreso "tiene un periodo de enmiendas", y ha reconocido que "es posible que el grupo, no a instancias del Gobierno, pueda presentar alguna enmienda en ese sentido (sobre el reconocimiento como derecho de la interrupción voluntaria del embarazo)", como apunta este jueves el diario El Mundo. Ha precisado, no obstante, que la pregunta sobre esta posibilidad debe plantearse al portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando.

Alonso, en una entrevista en RNE, ha insistido en que la "obsesión" del Gobierno es "volver a una senda de consenso que unilateralmente se rompió con la ley José Luis Rodríguez Zapatero". Ha insistido, al ser preguntado por la posible insatisfacción de votantes del PP por la retirada de la reforma de la ley del aborto, que "desde el PP se quiere emitir un mensaje claro de que hay una posición de defensa de la vida, de comprensión, pero de defensa de la vida" y ha añadido que "a veces se malinterpreta la posición del grupo parlamentario o del gobierno en esta materia".

Ha recordado, asimismo, que la reforma presentada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, "no prosperó porque no creaba consenso" y ha expresado su preocupación porque "las cifras de aborto no tienen una variaciones significativas". Ha insistido, en este sentido, la necesidad de "propiciar un plan para los embarazos no deseables".