Sociedad

Reforma de la ley

La oposición acusa al PP de empujar a menores al aborto clandestino

agencias | redacción

14/04/2015

Tachan de "hipócrita", "electoralista" e "indecente" la reforma. El PNV y Amaiur se han mostrado en contra.

La mayoría de los grupos de la oposición del Congreso han acusado hoy al PP de empujar a las menores al aborto clandestino si sigue adelante con su reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, que han tildado de "hipócrita", "electoralista" e "indecente".

Lo han hecho durante el debate, en el Pleno de la Cámara baja, de la toma en consideración de la proposición de ley del PP para modificar la ley actual del aborto con el fin de impedir que las menores interrumpan su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores o tutores legales, que será aprobada al contar los 'populares' con mayoría absoluta.

Tras la defensa de la iniciativa que ha hecho la portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Marta González, se han sucedido las críticas de la oposición que han anunciado su voto negativo, salvo Unió Democrática de Catalunya, Foro Asturias y UPN.

Así, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha sostenido que la reforma es "electoralista" y solo pretende "conseguir un puñado de votos" dejando en la "indefensión" a las mujeres "más vulnerables": las menores.

Montón ha afirmado que el PP se atreve a decir que la reforma refuerza la protección de las menores cuando, a su juicio, lo que provoca es que aquellas que se encuentren en una situación de desprotección o maltrato intrafamiliar tengan que recurrir al aborto clandestino para no pedir el permiso de los padres.

Desde la Izquierda Plural, la diputada Ascensión de las Heras ha expresado su profunda oposición a la propuesta del PP que ha tachado de "innecesaria" y "electoralista", al tiempo que ha lamentado que esta formación vuelva a usar a las mujeres ante los estamentos religiosos y sus sectores "más reaccionarios".

Al contar CiU con libertad de voto, han intervenido por un lado la diputada Lourdes Ciuró, de Convergencia Democrática de Cataluña, en contra del texto por no afrontar "en serio" el debate sobre el aborto, y por el otro, Concepció Tarruella, de Unió, para apoyarlo por considerar "muy contestado socialmente" este aspecto de la ley actual.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha dicho que es "indecente" y "bochornoso" que se use a las adolescentes como medio para una campaña electoral en lugar de abordar un debate "profundo" sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha sostenido que el cambio de la ley "no es necesario" y no aporta ni seguridad jurídica ni sanitaria a las menores, al tiempo que ha añadido que es un "proyecto cobarde" que supone un "maquillaje" de la actual norma, que no contenta ni a los miembros del PP.

El parlamentario de ERC Joan Tardá ha opinado que el PP "atenta" de una manera "perversa" contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en tanto que Onintza Enbeita, de Amaiur, ha ironizado con la protección a las menores que pretende el PP ya que lo que, en su opinión, provocará es que éstas se vayan a Londres a abortar o a las clínicas clandestinas.

Feministas reivindican el derecho a decidir de las mujeres

Medio centenar de mujeres se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, con el lema "Las mujeres decidimos", contra la reforma de la ley del aborto.

Convocadas por el Movimiento Feminista de Madrid, durante el acto, las participantes, que portaban una pancarta con el lema "Derecho al aborto. Las mujeres decidimos", han coreado consignas como "Fuera el aborto del Código Penal", "Para las menores derecho a decidir" o "Derecho al aborto para todas".

Dos de las asistentes a este acto han leído un manifiesto en el que advertían de que esta reforma "atenta aún más los derechos de las mujeres, vulnera su libertad, autonomía y salud" y aseguraban que "sólo cien mujeres al año abortan sin consentimiento paterno".

