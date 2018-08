Sociedad

Euskadi comienza a realizar las evaluaciones de tercero de primaria

21/05/2015

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, confirma que ya están trabajando con los 30 centros y niega haber actuado con "secretismo".

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha comenzado a realizar las evaluaciones de tercero de Primaria en 30 colegios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), según ha confirmado la consejera de Educación, Cristina Uriarte.

En sustitución de las reválidas previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Gobierno Vasco realizará estas evaluaciones, que no serán puntuables para la nota media, en 30 centros a modo de prueba. El ejecutivo autonómico subraya que se realizarán de forma autónoma, con un formulario propio.

El Departamento que dirige Cristina Uriarte no ha facilitado el número concreto de centros en los que ha iniciado la prueba ni su localización. El Gobierno de Navarra, por su parte, inició los exámenes a principios de mayo.

"Sí, hemos empezado a trabajar con los centros y a preparar las evaluaciones. No es que sea un proceso largo, pero no se hace en unos días. Hemos empezado esta misma semana", ha declarado Uriarte.

Protestas

La AMPA y los sindicatos han mostrado su rechazo a estas evaluaciones, que han tildado de "imposición". La plataforma Hezkuntza Plataforma Topagunea, integrada por miembros de la comunidad educativa vasca contrarios a la LOMCE, advirtió incluso que harán un "plante" ante la evaluación de 3 º de Primaria.

Así, asociaciones de padres y madres han convocado concentraciones en diversos centros escolares.

Los padres del colegio de Zabalgana se plantan

Los padres de 56 de los 64 alumnos de tercero de Primaria del colegio público de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, han anunciado que no dan la autorización para que sus hijos hagan la prueba de tercer curso establecida por la LOMCE.

Ante la posibilidad de que el Departamento de Educación elija este centro como uno de los 30 del País Vasco en los que se va a hacer esta experiencia piloto, las 56 familias con hijos en tercero de Primaria han comunicado su negativa a que hagan esta prueba.

El sindicato ELA, por su parte, ha denunciado el "secretismo" del Departamento de Educación respecto a la celebración de la evaluación de tercero de primaria. En un comunicado, la central sindical ha asegurado que es "inaceptable" el "secretismo y la falta de comunicación" de Gobierno vasco respecto "a unos exámenes que tienen incidencia directa sobre las familias, las direcciones de los centros y los trabajadores".

En su opinión, la prueba constituye "un nuevo paso en la imposición de la LOMCE y un avance de las reválidas que se quieren imponer en la educación secundaria y bachillerato". Por ello, ha exigido al Departamento de Educación "que responda a las demandas de familias, trabajadores y la mayoría de la ciudadanía y retire estos exámenes".

"Secretismo, ninguno", según Uriarte



La titular del Departamento de Educación ha salido al paso de estas acusaciones y ha realizado un llamamiento a la "tranquilidad".

"No veo secretismo. Estas cuestiones se llevan con los centros y no se suelen hacerse públicas", ha declarado. Así, ha citado que esta semana culminan las pruebas para el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) o las evaluaciones diagnósticas de cuarto de Primaria y que no se ha informado de ello, por lo que, ha subrayado, "secretismo, no ha habido ninguno".

