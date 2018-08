Sociedad

Tiroteo en Leitza

La consejera de Seguridad asegura que el ertzaina estaba en activo

Agencias | Redacción

05/06/2015

Estefanía Beltrán de Heredia ha explicado que el agente se encontraba ''sin limitación para el ejercicio de su profesión", pero con ''servicios reducidos por problemas de enfermedad física''.

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha señalado que el ertzaina detenido este jueves como presunto autor de la muerte de un camionero en Leitza (Navarra) estaba "en activo sin limitación para el ejercicio de su profesión". Asimismo, ha incidido en que se trató de "un hecho aislado" que no corresponde a "una actuación policial".

Durante una visita a la unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza en Iurreta (Bizkaia), Beltrán de Heredia ha destacado que el Gobierno Vasco está colaborando con la investigación con la Policía foral, y se ha puesto a disposición de la familia de la persona fallecida para todo aquello que pueda precisar. La consejera ha recordado que la Ertzaintza realiza pruebas de acceso para sus miembros y "toda la persona que está en activo es porque tiene superada esa condición".

En este sentido, ha reconocido que, posteriormente, "no hay controles, ni test psicológicos que se pasen con periodicidad", aunque si un agente tiene "algún tipo de problema están los servicios médicos para establecer medidas".

''Esta persona estaba en activo y autorizada sin limitación para el ejercicio de su profesión", ha indicado, para añadir que no obstante, se encontraba en "segunda actividad, con servicios reducidos por problemas de enfermedad física".

''Sin hipótesis''

Asimismo, ha remarcado que no hay aún hipótesis alguna sobre los motivos por los qué actuó así y ha incidido en que es un hecho "aislado, individual, que se produce en un espacio privado y que no corresponde a una actuación policial".

Además, ha remarcado que el arma que se utilizó "no es la reglamentaria", sino una particular que, "hasta donde conocemos, cumplía con lo que establece el reglamento". "Es un arma particular que está ajustado su uso a una serie de autorizaciones", ha añadido.