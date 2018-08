Sociedad

Renta de garantía de ingresos

El Gobierno Vasco rechaza 'endurecer' el acceso a la RGI

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/07/2015

El Ejecutivo consideraría que aceptar la iniciativa popular legislativa "dejaría desprotegido al eslabón más débil de la cadena". El Parlamento Vasco no tramitará la ILP de la RGI.

El Gobierno Vasco es "contrario a endurecer los criterios de acceso" a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como pretende la ILP registrada en el Parlamento autonómico, porque "dejaría desprotegido al eslabón más débil de la cadena".

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha mostrado su criterio desfavorable a la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) porque considera que cualquier cambio en la RGI debe orientarse a "garantizar a las personas que peor lo están pasando, unos recursos mínimos para poder llevar una vida digna y evitar situaciones de exclusión social".

En una nota, el Gobierno Vasco ha considerado que esta iniciativa "va en la línea de endurecer los criterios de acceso a la RGI, dejando fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena".

El Ejecutivo ha argumentado en defensa de esta prestación que aún no ha tenido "un periodo estable de implantación lo suficientemente duradero" como para poder "evaluar las medidas adoptadas".

En el informe con el criterio desfavorable sobre la ILP enviado al Parlamento, el Gobierno sostiene que "el sistema que provee la RGI no tiene parangón en el Estado" y que "la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para lograr la cohesión social que lo posibilita".

Por último, el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha ratificado además su "compromiso con el mantenimiento de este valioso sistema de protección social".

La ILP para modificar los requisitos de acceso a la RGI, que plantea entre otros aspectos que los inmigrantes irregulares no puedan percibirla, fue registrada en el Parlamento a finales de noviembre por la Plataforma "Ayudas+Justas" con el apoyo expreso del parlamentario del PP y entonces alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto.

El Parlamento Vasco no tramitará la ILP

El Parlamento Vasco no admitirá a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque el PNV, EH Bildu y el PSE se opondrán a ello.

El grupo nacionalista ha expresado su respeto a las firmas ciudadanas que respaldan la iniciativa, pero rechazan "el fondo" del texto porque supone "un endurecimiento del acceso" a la Renta de Garantía de Ingresos. La parlamentaria Amaia Arregi ha explicado a Efe que esta ILP "parte de las declaraciones de Maroto del año pasado en las cuales habló de fraude en RGI y lo relacionó con ciertas nacionalidades".

En julio del año pasado el entonces alcalde de Gasteiz aseguró que se estaban produciendo abusos en el cobro de esta prestación y acusó al colectivo de inmigrantes magrebíes de vivir de estas ayudas y de no querer trabajar. "No estamos de acuerdo con eso, ni con que sea el momento de endurecer las medidas para el acceso", ha expuesto hoy la representante del PNV, quien no obstante no ha cerrado las puertas a incrementar los controles para atajar el fraude.

Desde el PSE, su portavoz, José Antonio Pastor, ha coincidido con Arregi en expresar el respeto de los socialistas a los ciudadanos que han firmado la iniciativa y también en señalar que su "origen está en el falso debate de trasfondo xenófobo impulsado por Maroto".