Cientos de personas denuncian la agresión sexual del Puerto Viejo

Agencias | Redacción

14/08/2015

Tras una pancarta en la que se leía "Erasorik ez erantzunik gabe", los vecinos han secundado una concentración silenciosa para condenar la agresión sexual que sufrió una mujer durante las fiestas.

Cientos de personas han secundado esta tarde en Getxo (Bizkaia) la concentración de repulsa de la agresión sexual a una mujer que tuvo lugar este pasado jueves de madrugada en las fiestas del Puerto Viejo de Algorta.

Tras una pancarta en la que se leía el texto "Erasorik ez erantzunik gabe" (Ni una agresión sin respuesta), los vecinos han secundado a las cuatro y media de la tarde en las escaleras del Puerto Viejo una concentración silenciosa de diez minutos, convocada por el Ayuntamiento de Getxo, junto con la Comisión de Fiestas del Puerto Viejo.

Tras la concentración, los participantes han irrumpido en aplausos y se ha leído un comunicado, elaborado por el Consistorio y la comisión de fiestas, que afirma que no se acepta "ningún tipo de comportamiento sexista" y reitera su compromiso para trabajar por una sociedad y unas fiestas "libres de agresiones sexistas, donde un 'no' siempre sea un 'no'", continuando con su posicionamiento de "tolerancia cero ante comportamientos de esta naturaleza".

El escrito aboga por seguir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres "puedan salir, pasear y vivir en libertad, que puedan andar con tranquilidad por las calles en todos los momentos de la vida, y especialmente en las fiestas".

En esta línea, reclama que las mujeres "puedan decir con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada". Por último, hace un llamamiento a todos los getxotarras para que denuncien todas las agresiones contra las mujeres e identifiquen a los agresores.En este caso particular, pone en valor la actuación de un ciudadano que defendió a la víctima, y permitió la "inmediata y eficaz acción policial". "No a las agresiones sexistas", concluye el comunicado.

Por su parte, el movimiento feminista ha convocado una manifestación para las doce de esta medianoche en el Puerto Viejo para denunciar estos mismos hechos.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.