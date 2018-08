Sociedad

Getxo

Denuncian una agresión sexual en fiestas del Puerto Viejo de Algorta

Agencias | Redacción

13/08/2015

El presunto agresor ha sido detenido. El Ayuntamiento ha convocado, junto con la Comisión de Fiestas, una concentración para este viernes. Teléfono contra el maltrato: 016.

La Policía Municipal ha detenido al presunto autor de una agresión sexual a una mujer ocurrida este jueves de madrugada en las fiestas del Puerto Viejo de Getxo (Bizkaia), después de que un ciudadano saliera en defensa de la víctima, permitiendo la inmediata actuación policial.

El Ayuntamiento lo ha condenado y ha convocado, junto con la Comisión de Fiestas, una concentración para este viernes, a las 16.30 horas, junto a las escaleras del Puerto Viejo.

En un comunicado, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Getxo ha reiterado, una vez, más su "más firme rechazo y condena" a toda agresión o maltrato derivado de actitudes sexistas. Asimismo, ha mostrado su solidaridad a la mujer atacada, a la vez que le ha ofrecido su apoyo.

El Ayuntamiento de Getxo ha afirmado que no acepta ningún tipo de comportamiento sexista y ha insistido en su compromiso para trabajar por una sociedad y unas fiestas "libres de agresiones sexistas, donde un NO siempre sea NO", continuando con su posicionamiento de "tolerancia cero" ante comportamientos de esta naturaleza.

Asimismo, ha abogado por seguir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres puedan "salir, pasear y vivir en libertad; que puedan andar con tranquilidad por las calles en todos los momentos de la vida, y especialmente en las fiestas; que puedan decidir con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y en la que en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a todas y todos los getxotarras para que denuncien todas las agresiones contra las mujeres e identifiquen a los agresores. En este caso particular, ha puesto en valor la actuación de un ciudadano en defensa de la víctima, que ha permitido la "inmediata y eficaz actuación policial".

El Ayuntamiento de Getxo, junto con la Comisión de Fiestas del Puerto Viejo, que también se ha sumado a la condena realizada por la Junta de Portavoces, ha convocado a una concentración silenciosa junto a las escaleras del Puerto Viejo para este viernes, a las 16.30 horas.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.