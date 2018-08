Sociedad

Informe sobre juventud

10.000 jóvenes han abandonado Euskadi desde el inicio de la crisis

Agencias | Redacción

14/09/2015

Este éxodo supondrá un coste de 4.410 millones de euros para 2025, si se mantiene este ritmo de emigración.

Un total de 9.699 jóvenes han emigrado de Euskadi desde el inicio de la crisis en 2009, un problema que el Consejo de la Juventud de España considera que supondrá un coste de 4.410 millones de euros dentro de 10 años si se mantiene este ritmo de emigración.

Los consejos de la juventud de España y Euskadi ha ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta en Vitoria-Gasteiz en la que han presentado el informe "Juventud Necesaria", que analiza la incidencia de la crisis económica en los jóvenes vascos.

La portavoz del Consejo de la Juventud de España, Miriam Morales, ha destacado que Euskadi es una de las comunidades autónomas que más dinero invierte en educación, pero es un dinero que se está "malgastando", a tenor de los datos del informe.

Dinero "malgastado"

Este organismo calcula que el coste de la emigración juvenil alcanzará los 4.410 millones en el año 2025 ya que por un lado se está invirtiendo dinero en formar a jóvenes que luego no producen en Euskadi y además esas personas tampoco pagarán impuestos en la comunidad autónoma.

El estudio, elaborado a instancias del Consejo de la Juventud de Euskadi, alerta asimismo de que la tasa de desempleo juvenil se eleva al 45 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y de que sólo 2 de cada 10 personas jóvenes están emancipadas.

Precariedad

La portavoz del Consejo de la Juventud de Euskadi, Itsaso Andueza, ha explicado, no obstante, que la cifra de cerca de 10.000 jóvenes que han emigrado desde 2009 es una aproximación, puesto que la principal dificultad para evaluar la cifra real se basa en que "hay gente que se ha marchado y no se da de baja en el padrón para no perder sus derechos".

Para ambas entidades la palabra que mejor define la situación actual de los jóvenes en Euskadi es "precariedad" y han coincidido en que es vital reducir la "dramática" tasa de desempleo juvenil.

"No se puede hablar de poner en marcha políticas de empleo, cuando esas políticas inciden en la precariedad de los trabajos para los jóvenes. Hace tiempo que venimos advirtiendo al Gobierno Vasco y a las instituciones de que el empleo juvenil no puede basarse sólo en el modelo de becas", ha indicado Andueza.

El informe "Juventud Necesaria" elaborado por el Consejo de la Juventud de España, se basa en datos de los institutos estatal y vasco de estadística (INE y Eustat), del padrón y de los presupuestos generales del Estado, entre otras fuentes.