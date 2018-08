Sociedad

Preguntas del fiscal

Basterra niega haber asesinado a su hija: '¡Por supuesto que no!'

Agencias | Redacción

02/10/2015

Por otra parte, el padre de Asunta ha señalado hoy que "jamás" suministró Orfidal a su hija

La abogada de el periodista Alfonso Basterra ha seguido la misma estrategia que este jueves el letrado que defiende a su exmujer Rosario Porto y, al final de la jornada de declaración en el juicio por el crimen de su hija Asunta, le ha preguntado si la mató. "¡Por supuesto que no!", ha respondido él, tajante.

A continuación, sobre si hizo algo que favoreciese acabar con la vida de la niña, ha replicado con un "por dios, bajo ningún concepto" y ha negado tener algún interés por que esto ocurriese. "Por supuesto que no, ¿cómo iba a tener interés en matar a mi hija, si era lo que más quería en mi vida?", ha exclamado.

Basterra, acusado junto a Rosario Porto del asesinato de la menor, ha respondido, desde las diez de esta mañana, a preguntas en una nueva sesión del juicio en el que se dirime la autoría de la muerte violenta de la pequeña.

Por otra parte, el padre de Asunta ha señalado hoy que "jamás" suministró Orfidal a su hija, un fármaco, éste, que su expareja y madre de la menor, Rosario Porto, sí consumía, y que se reveló como existente también en la niña de 12 años, en la autopsia que le fue practicada en 2013.

A la pregunta directa del fiscal asignado a este caso, Jorge Fernández de Aránguiz, acerca de si le suministraba Orfidal, Basterra ha contestado "por supuesto que no", en la línea de lo dicho el jueves por la madre de Asunta, la abogada Rosario Porto, que remarcó en la sala de vistas que nadie le proporcionaba este sedante a la cría.

Los padres de Asunta, internos en el penal coruñés de Teixeiro desde hace más de dos años, son los únicos acusados del crimen de esta niña y, en el juicio que se celebra en Santiago, la primera de los dos en declarar ha sido ella, mientras que hoy es el turno de él.

La alergia

Basterra ha vinculado con la alergia que, según dice, tenía su hija Asunta, los incidentes de julio de 2013 en que la niña se sintió mareada, tanto en la escuela de altos estudios musicales como en una academia.

"Fue un año horrible de actividad, alergia, rinitis, como quiera llamarlo", ha señalado ante el fiscal, al que ha explicado que esta circunstancia "tiene picos de actividad" y que, si bien el año anterior había pasado "sin pena ni gloria", 2013 fue "duro".

De nuevo interrogado sobre si dio "polvos blancos" a la menor, ha afirmado que "no, por supuesto que no". "Nunca le di nada que no se le pudiese dar", ha aseverado.

"No estaba en condiciones mínimas para hacer una declaración coherente"

A continuación, ha pedido al fiscal, hasta en dos ocasiones, que si puede "practicar un mínimo de empatía" entienda que el 25 de septiembre, cuando declaró que sí le había dado esos polvos, "no estaba en condiciones mínimas para hacer una declaración coherente" y ha admitido que "posiblemente" dijo eso, pero es que llevaba "días llorando sin parar" y había pasado dos noches en un calabozo en el que no vivirían "ni las ratas".

Por otro lado, el padre de Asunta se ha mostrado "sorprendido" porque, según ha dicho, "no tenía conocimiento" de que alguien hubiese estado en la casa de Montouto, en Teo (A Coruña), el martes 17 de septiembre, la víspera del día en que la menor no fue a clase por encontrarse mal. Así, ha negado haber ido él hasta allí con la niña, y ha afirmado desconocer quién fue, en una jornada que los investigadores sitúan como un posible ensayo del asesinato.

Por el contrario, el 18 de septiembre, cuando la menor faltó a clase, envió un mensaje a través de Whatsapp , diciéndole a la madre, Rosario Porto, que estaba "cada vez mejor".

Previamente, Basterra había dicho, en el interrogatorio ante el fiscal, que ese día no vio a su hija, aunque, como ha reiterado ahora ante las preguntas del abogado de su exmujer, no recuerda si estuvo con ella en algún momento, puesto que no hacía un control exhaustivo del desarrollo de los hechos de su día a día.

Ante las cuestiones de la defensa de Porto, Basterra ha defendido que Rosario Porto fue "la madre que toda niña hubiera deseado tener". Este jueves, ella lo definió a él como un padre "maravilloso".