Sociedad

Dos años de su desaparición

Familiares y amigos piden que se siga buscando a Hodei Egiluz

Agencias | Redacción

17/10/2015

Al mediodía han realizado una concentración frente al Ayuntamiento de Anberes. Un grupo de familiares y amigos han viajado a este sábado a Bélgica y permanecerán allí hasta el lunes.

Familiares y amigos de Hodei Egiluz, el joven de Galdakao desaparecido hace casi dos años en Amberes, han pedido hoy que se le siga buscando y han anunciado que estudian recurrir el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía.

Los padres de Hodei Egiluz, Pablo Egiluz y Koro Díaz, han viajado hoy a Amberes y permanecerán en tierras belgas hasta el lunes, día 19, al cumplirse dos años de su desaparición en la ciudad belga, para exigir que prosiga la investigación.

Al viaje, organizado por Hodei Bila Elkartea, se ha sumado la madre del joven vitoriano desaparecido en Colombia Borja Lázaro. Al mediodía han realizado una concentración frente al Ayuntamiento de Amberes, a la que, además de los desplazados, se han sumado "amigos de Bélgica que ofrecen su ayuda y apoyo constantemente".

El padre ha leído un comunicado que en el que además de emplazar a los testigos de la desaparición de Hodei Egiluz, ha pedido a las autoridades públicas que continúen su búsqueda y que necesitan "una solución". "Que su desaparición no se convierta en el crimen perfecto. Animamos a la policía a que mantenga la constancia en la búsqueda de todos los indicios posibles para su esclarecimiento, que no desfallezcan porque no llegan los resultados. Nosotros mantenemos la esperanza de llevarlo a casa", ha indicado.

Pablo Egiluz ha reconocido en declaraciones a la prensa que a la familia le ha afectado la decisión de la Fiscalía de Amberes de cerrar la investigación, anunciada esta misma semana. "Nos quedamos tocados, porque al final es parte del proceso que queda paralizado", ha añadido Pablo Egiluz.

"Nosotros creemos que todavía se pueden hacer más cosas. Hemos hablado con unos policías y con otros y creemos realmente que se pueden hacer más cosas. La policía ha trabajado unas líneas y no ha llegado a una solución, pero que sigan esperando, que sigan a la expectativa de que alguien llame", ha manifestado. Por ello, el padre del joven a explicado que los abogados están trabajando en la posibilidad de recurrir la decisión de la Fiscalía.

Además, los familiares y amigos de Hodei tienen previsto participar esta tarde en una concentración frente al castillo de Koolkaai, la plaza donde Hodei fue visto por última vez.

El domingo colocarán carteles y distribuirán información por Bruselas y el lunes 19 se trasladarán a Bruselas para concentrarse en la Plaza Luxemburgo y sumarse, posteriormente, a la jornada "Un protocolo europeo sobre desaparecidos", que se celebrará en el Parlamento Europeo. Está previsto que asistan a esta cita "numerosos parlamentarios europeos", además de "personas y organizaciones relacionadas con el problema de personas desaparecidas en Europa".

Está prevista la participación en él del alcalde de Galdakao, Ibon Uribe.

Mientras, en Galdakao se colgará de la balconada de la casa consistorial un cartel alusivo al segundo aniversario de la desaparición del joven de la localidad vizcaína.