Sociedad

Desaparecido

El fiscal de Amberes cierra la investigación sobre Hodei Egiluz

Agencias | Redacción

13/10/2015

La Fiscalía de Amberes (Bélgica), donde desapareció hace dos años el vizcaíno Hodei Egiluz, ha cerrado la investigación del caso y ha pedido al tribunal de la ciudad que juzgue a los cuatro sospechosos de haber participado en dos asaltos al joven de Galdakao.

En particular, la Fiscalía ha solicitado al juez que procese a los presuntos agresores "por sus respectivos delitos de robo agravado y en su caso por intento de fraude u ocultación", según ha informado hoy la Fiscalía en un comunicado.

La decisión sobre los próximos pasos a dar en este caso la tomará el tribunal el próximo 22 de octubre.

Además, el Ministerio Público ha reclamado al tribunal que el juez instructor del caso sea dispensado de nuevas investigaciones.

"Esto no significa que la Fiscalía vaya a poner fin a la búsqueda de Hodei Egiluz Diaz definitivamente. Cada oportunidad de búsqueda en el futuro será evaluada y cada pista útil será investigada", aclara la nota.

El informe hecho público hoy en Amberes confirma que el joven vasco fue víctima de un doble robo en la madrugada del 18 al 19 de octubre de 2013.

Ambos asaltos se produjeron en un breve espacio de tiempo, "pero no están relacionados entre sí", según el comunicado, que añade que "no obstante, no se encontró ningún elemento que indique que estos delitos estén vinculados con la desaparición" de Hodei.

En particular, la Fiscalía ha pasado revista con todo detalle a la desaparición del joven y a la investigación llevada a cabo.

Ha revelado que para saber cuáles fueron sus movimientos y encontrar a posibles testigos se analizaron las imágenes grabadas por cámaras de tráfico y privadas situadas en las zonas donde el joven fue visto aquella noche y que incluso a partir de los pagos hechos en cajeros, se contactó con personas que tenían el coche en aparcamientos de los alrededores.

Además, "en la búsqueda de Hodei se tomó en cuenta la posibilidad de que hubiera podido encontrarse en el río Escalda esa mañana (del 19 de octubre). Aparte de las búsquedas de la Policía Federal Marítima, se organizaron diez operaciones de búsqueda intensiva en puntos específicos del río o el puerto, o en los muelles", explica.

El Ministerio Público asegura que "se llevó a cabo cada posible acto de investigación" de los posibles delitos de los que Hodei pudo ser víctima.

Pese a que los investigadores "dedicaron al menos 3.200 horas a la búsqueda", no se pudo encontrar a Hodei, algo que "frustra incluso a la Policía y a la Fiscalía", indica el comunicado.

Lo que se sabe es que Egiluz fue asaltado dos veces, pero las circunstancias que rodean su desaparición siguen sin aclararse.

De acuerdo con la agencia Belga, Jaud M. y Yussef M. son sospechosos de haberle robado el móvil y de haberle amenazado con un cortaúñas, mientras que Mohamed Y. se habría apropiado de su cartera.

Esos tres sospechosos han reconocido su implicación en los hechos, pero han negado cualquier vinculación con la desaparición del joven vasco.

La Fiscalía de Amberes también quiere que comparezca ante tribunal penal Carmen S.T. que estaba en posesión del teléfono móvil de Hodei.