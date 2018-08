Sociedad

Pensionistas vascos recogerán firmas por el complemento de pensiones

29/12/2015

Además, las plataformas de pensionistas solicitan la creación de un organismo público vasco para la gestión integral de las pensiones, la protección social y la dependencia.

Plataformas de pensionistas de Euskal Herria por los derechos sociales han anunciado, a partir de 2016, la recogida "masiva" de firmas para exigir el complemento de las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros, tras rechazar la Mesa del Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular a favor de unas "pensiones dignas". Dichas plataformas solicitan la creación de "un organismo público vasco para la gestión integral" de las pensiones, la protección social y la dependencia".

En rueda de prensa en Bilbao, las plataformas de pensionistas de Euskadi y Navarra han recordado que el pasado 23 de noviembre presentaron en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo "era y es" realizar un recorrido "legal y justificado" que complemente las pensiones bajas hasta la cantidad de 1.080 euros mensuales, para permitir unos ingresos "de dignidad a todas las personas pensionistas".

Asimismo, solicitan la creación de un "organismo público vasco para la gestión integral de las pensiones, la protección social y la dependencia", al considerar que ambas cosas, el complemento y una gestión "cercana", están "ampliamente justificadas", ya que las pensiones desde 2011 "han sido sometidas a reformas de gran calado que las empeoran de forma grave, están siendo congeladas y, para el futuro, con carácter indefinido, su crecimiento no pasará del 0,25%, pase lo que pase con el IPC".

Además, ha denunciado que los fondos de reserva de la Caja Única han descendido un 50% en el mismo periodo de tiempo, sin que estén claras causas razonadas de tal caída". Según han dicho desde las plataformas, "no hay transparencia, no hay justificación clara de por qué han desaparecido estos recursos y la crisis no es el motivo real, por tanto no nos fiamos de Madrid y solicitamos una gestión integral más cercana".