Colocan velas y peluches en memoria de la niña asesinada en Vitoria

27/01/2016

Una concentración silenciosa, convocada por el Ayuntamiento, denunciará este mediodía los "crueles hechos".

Vecinos de Vitoria-Gasteiz han convertido el lugar donde cayó Alicia, la niña de 17 meses, arrojada por la ventana por un hombre que previamente al parecer abusó de ella, en un improvisado altar con velas y peluches para expresar su dolor por la muerte de la pequeña.

También el Ayuntamiento vitoriano ha convocado una concentración silenciosa este mediodía en la Plaza Nueva de la ciudad, frente al Ayuntamiento, para denunciar los "crueles hechos" que han desembocado en el fallecimiento de la niña tras la "brutal agresión" que padeció en la madrugada del pasado lunes.

Poco después de que se conociera anoche la muerte de Alicia, ciudadanos anónimos fueron colocando objetos junto al portal número 14 de la calle Libertad donde D.M., el hombre de 30 años, profesor de saxofón en conservatorios de Vitoria-Gasteiz, arrojó a la pequeña desde la ventana de un primer piso.

Al parecer el acusado la tiró al ser descubierto por la madre de la niña cuando estaba haciéndole tocamientos sexuales, lo que dio lugar a una pelea entre ambos, en la que él golpeó a la madre, que se encuentra internada en el hospital vizcaíno de Cruces, donde anoche falleció el bebé a consecuencia del impacto de la caída.

"No permitiremos que nadie nos oprima ni manipule"

Desde primeras horas de esta mañana algunos ciudadanos se acercan consternados al lugar, en el que se han ido depositando peluches y velas a los pies de una farola en la que se ha pegado un folio con el mensaje: "Tu ausencia no anulará tu olvido. Tu sacrificio no será en vano. Gracias a ti seremos más valientes y luchadoras".

"No permitiremos que nadie nos oprima ni manipule. No, ya no más. No, nunca más", continúa el texto que finaliza con un "Descanse en paz" y una "A" mayúscula en memoria de Alicia.

Esta mañana pasan por el lugar parejas que dejan peluches y se arrodillan para rezar por la pequeña fallecida. Es el caso de una mujer que ha comentado muy emocionada que está horrorizada por lo ocurrido ya que ella tiene también una nieta de 17 meses.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pedido a los ciudadanos que participen en la nueva concentración convocada este mediodía en solidaridad con la madre y allegados de la pequeña.

