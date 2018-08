Sociedad

ENTREVISTA EN ETB 1

Cándido Ibar: 'Ya hemos sufrido bastante. Ahora toca mirar adelante'

IDOIA ALBERDI | EITB.EUS

05/02/2016

Con la mirada fijada en el próximo juicio, el padre de Pablo Ibar se muestra 'emocionado' ante la noticia que, según ha dicho, 'les cambiará la vida'. 'Demostraremos que Pablo es inocente', ha dicho.

"Emocionado y sin poder digerir la noticia". Así se ha mostrado el zestoarra Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, apenas 24 horas después de conocer el dictamen que, según ha asegurado, les "ha abierto la puerta a la esperanza". El Tribunal Supremo de Florida anulaba ayer la sentencia de muerte dictada en el año 2000 contra el estadounidense de origen vasco, que lleva casi 22 años en prisión, 15 de ellos en el corredor de la muerte.



Entrevistado en el programa Egun On Euskadi de ETB1, Cándido ha recordado el momento en el que su nuera Tania, esposa de Pablo, le llamó por teléfono para informarle sobre la decisión del tribunal: "Tania me llamó llorando y pensé que estábamos ante otra mala noticia, pero no. Iba conduciendo y tuve que parar el coche. Sentí una gran emoción. No podía estar de pie?.



Según ha dicho, Pablo todavía desconoce la noticia que "le va a cambiar la vida". Su abogado ha conseguido el permiso para la cita telefónica para las 18:00 horas (13:00 en Florida) de hoy, y es entonces cuando se le informará de todo lo que está ocurriendo.



Cándido, que no descarta un recurso por parte de la Fiscalía, se ha mostrado esperanzado y está seguro de que en un nuevo juicio demostrarán que Pablo es inocente. Ha asegurado que la experiencia de estos últimos años les ha servido para aprender a actuar en este tipo de casos: "Hemos aprendido mucho. Estamos preparados. Tenemos buenos abogados y creemos que esta vez saldremos ganando", ha sentenciado.



Sin olvidar el sufrimiento vivido, tiene ya la mirada fijada en el próximo juicio. "Bastante hemos llorado. Ahora toca mirar hacia adelante. Llevamos años esperando este momento", ha añadido.



El dictamen emitido por la máxima instancia judicial de Florida implica la celebración de un nuevo juicio contra Ibar, condenado por el triple asesinato de tres personas, cometido en 1994, un crimen por el que siempre se ha declarado inocente.