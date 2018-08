Sociedad

Crimen en Bilbao

La Fiscalía pide 20 años de prisión para el marido de Koldo Losada

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/02/2016

El Ministerio Público acusa de asesinato con alevosía al marido del actor vasco.

La Fiscalía solicita 20 años de prisión para Jon Ezkurdia, de 65 años de edad, al que acusa de asesinar con alevosía a su marido, el actor vasco Koldo Losada, de 54 años, el 19 de noviembre de 2014 en el domicilio conyugal.

Además, pide que se indemnice a los tres hermanos de la víctima con 42.000 euros, e insta a sobreseer la acusación de maltrato animal al no haber huellas del encausado en el foulard que tenía al cuello el perro de la pareja, que apareció muerto el mismo día, y no haberse determinado la causa de la muerte del can.

El juicio por el crimen de Losada arrancará el próximo lunes, día 15, y comenzará con la declaración del acusado ante el tribunal del jurado.

Según informa Europa Press, el escrito del Ministerio Público destaca que Ezkurdia se encontraba el 19 de noviembre de 2014 junto a su marido Koldo Losada en el domicilio de ambos, de la calle Lersundi.

En una hora no determinada, el acusado, "con ánimo de acabar con la vida" de su marido, y aprovechando que éste "se encontraba adormecido" por la ingesta previa de medicinas contra el insomnio, "y sin darle oportunidad de huir o defenderse, le propinó diversos golpes en la cabeza con un objeto contundente".

Como consecuencia de los impactos, la víctima sufrió traumatismos craneoencefálicos que le causaron la muerte por hemorragia cerebral traumática.