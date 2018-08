La oposición recuerda las personas sin hogar al Gobierno Vasco

Sociedad

11/02/2016

La oposición ha reprochado la inacción del Ejecutivo vasco y su falta de "sensibilidad" ante la problemática. Además, ha censurado que no haya elaborado todavía una estrategia integral.

La oposición en el Parlamento Vasco ha reprochado hoy la inacción del Gobierno Vasco y su falta de "sensibilidad" ante la problemática de las personas sin hogar y ha censurado que no haya cumplido el mandato parlamentario de elaborar en 2014 una estrategia integral en esta materia.

Todos los grupos políticos excepto el PNV han respaldado una enmienda transada entre EH Bildu y PSE a un texto original de la coalición que denuncia que el Gobierno Vasco ha "incumplido una vez más" un mandato parlamentario, en esta ocasión la petición hecha en el pleno monográfico de noviembre de 2014 sobre la elaboración de una estrategia integral para hacer frente a la situación de las personas sin hogar.

Además, EH Bildu se ha negado a que el texto se votara por puntos y ha evitado así que el PNV respaldara solicitar al Gobierno Vasco a que en el plazo de tres meses elabore y remita a la Cámara la citada estrategia.

De hecho, la parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha explicado que el Gobierno Vasco "está trabajando" con el resto de instituciones y agentes implicados para llevar al Parlamento ese plan y ha indicado que ya está elaborado el diagnóstico que servirá de "base firme" al texto.

“Dejadez” y “pasividad”

Eva Blanco (EH Bildu) ha criticado la "dejadez" e "irresponsabilidad" del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y ha recordado que alrededor de 1.800 personas viven en la calle o en albergues en Euskadi.

Txaro Sarasua (PSE) ha asegurado que los datos avalan la necesidad de tener una estrategia perfectamente elaborada para acabar con el "sinhogarismo" y ha insistido en que le corresponde al Gobierno Vasco liderar ese trabajo conjunto.

Laura Garrido (PP) ha hablado de "pasividad" del Gobierno Vasco, al que ha pedido que "deje de escurrir el bulto" y se ponga las pilas para cumplir con los mandatos parlamentarios.

Gorka Maneiro (UPyD) ha opinado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu "no tiene voluntad política para resolver estas cuestiones porque no es sensible" y ha subrayado el incumplimiento de mandatos parlamentarios en los que ha incurrido.