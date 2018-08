Sociedad

La prueba de ADN precisará la identidad del cuerpo hallado en Amberes

Agencias | Redacción

12/02/2016

La Fiscalía de Amberes mantiene abiertas todas las hipótesis. La familia de Hodei Egiluz afirma estar "expectante" ante el hallazgo.

Las pruebas de ADN determinarán la identidad del cuerpo hallado este jueves en el río Escalda de Amberes (Bélgica). La Fiscalía de Amberes mantiene todas las hipótesis abiertas y pide "prudencia".

El cadáver fue encontrado mientras se realizaba las tareas de recuperación de un barco hundido en septiembre de 2015. Las autoridades no pudieron siquiera confirmar si se trataba de un hombre o una mujer, ya que el cuerpo llevaba tiempo en el agua. Así, aún se ha de esperar a las pruebas de ADN.

Según ha explicado hoy a Efe un portavoz del Ministerio Público, el cuerpo fue hallado en Kattendijkdok, una zona de muelles del río, pero "la identificación no ha sido posible de manera inmediata". "Lo que si que podemos decir ya es que el cuerpo ha estado en el agua mucho tiempo. En este momento, no excluimos nada", ha añadido. No obstante, ha indicado que la Fiscalía por ahora no puede "confirmar nada".

Por su parte, fuentes de la organización Child Focus, dedicada a la búsqueda de niños y jóvenes desaparecidos, han precisado a que la autopsia del cuerpo encontrado se llevará a cabo durante la jornada de hoy. "Ignoramos de quién se trata", ha añadido una portavoz de esa organización, que ha subrayado que "hay que ser muy prudentes". Los resultados de la autopsia podrían conocerse hoy mismo, aunque "todo dependerá del estado en que se encuentre el cuerpo", ha indicado.

"Expectantes"

La familia de Hodei Egiluz, el joven de Galdakao desaparecido en Amberes en 2013, se encuentra "expectante" ante el hallazgo, si bien desconoce si puede tratarse del cuerpo sin vida de este chico.

Un portavoz de la familia ha afirmado en declaraciones a la agencia EFE que desde su desaparición en 2013, han sido "varios" los cuerpos sin vida hallados en este río, si bien hasta la fecha tras las labores posteriores de identificación se ha descartado que alguno de ellos pertenezca a este joven.

Cinco desaparecidos

En los últimos años, un total de cinco personas han desaparecido en esa misma zona del río Escalda, entre ellos Hodei Egiluz, desaparecido en el 19 de octubre de 2013, tras salir a cenar con unos amigos.

Se sabe que Egiluz fue atracado dos veces esa noche, pero las circunstancias que rodean su desaparición siguen sin aclararse. Los familiares y amigos de Hodei llevan a cabo desde hace dos años una intensa campaña para encontrar al joven y han solicita a las autoridades belgas, españolas y europeas que continúen su búsqueda.

La Fiscalía de Amberes informó el pasado octubre del cierre de la investigación del caso y pidió al tribunal de esa ciudad que juzgue a los cuatro sospechosos de haber participado en dos asaltos al joven.