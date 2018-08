Sociedad

El marido de Losada afirma que no recuerda nada del día del crimen

15/02/2016

Jon Ezkurdia, acusado de asesinar al actor vasco, ha declarado en el juicio que el día el crimen 'bebió desde la mañana' por lo que 'no recuerda nada'. Cree que él no golpeó a Losada.

El marido de Koldo Losada, Jon Ezkurdia, que se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de prisión por asesinar con alevosía al actor vasco, ha asegurado, en el primer día de juicio que se celebra contra él en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que la jornada en que se produjo el crimen comenzó a beber sobre las 09:00 horas y no tiene "ningún recuerdo" de lo ocurrido. Además, cree que él no golpeó en la cabeza a Losada.

La vista oral por el asesinato de Losada ha arrancado este lunes con la declaración del acusado y se prolongará hasta el 24 de febrero. Durante la sesión de hoy, Ezkurdia ha reconocido que había reanudado el tratamiento por problemas de alcohol, pero "bebía a escondidas" y mezclaba la bebida con "medicación para el insomnio". En todo caso, ha apuntado que él y su marido se llevaban "muy bien" y que estaban "planificando un cambio de vida". "Teníamos planes de futuro", ha afirmado.

Ezkurdia, que ha dicho que en la mañana del día de los hechos "bebió compulsivamente alcohol mezclado con pastillas", ha declarado que lo último que recuerda es ver a Koldo trabajando en el ordenador y lo siguiente "estar en una ambulancia y aparecer un coche de la Ertzaintza". "No recuerdo si le golpeé con un objeto. No lo recuerdo y creo que yo no he hecho eso", ha manifestado.

La abogada del acusado, Jone Goirizelaia, ha afirmado que su defendido "no realizó tales hechos porque él no se acuerda" y, en el caso de que los hubiera cometido, "estaba bajo los efectos de su enfermedad".

La Fiscalía solicita 20 años de prisión para Jon Ezkurdia, de 65 años de edad, acusado de asesinato con alevosía.

El acusado, que ha asegurado no tener "celos profesionales" de Koldo ni haber ejercido violencia "física, ni humillar verbalmente" a su marido, ha repetido varias veces que durante otras ocasiones ha sufrido lo que el psiquiatra que le estaba tratando había denominado como "agujero negro", en referencia a episodios en que no es consciente de sus actos y no recuerda nada, debido al consumo de alcohol desde "que tenía 14 años".

"Si se demuestra que yo he sido la persona que ha cometido ese acto, me arrepiento absolutamente y haré todo lo posible por clarificar el caso, pero en mi fuero interno estoy convencido de que yo no he matado a Gastón [el perro de ambos] ni a Koldo", ha declarado, para pedir perdón "a todo el mundo que he podido hacer daño, a toda su familia, a todos nuestros amigos y, sobre todo, a Koldo".

Ezkurdia tampoco recuerda haber confesado el día del crimen a una amiga que había matado a Koldo de un golpe en la cabeza. Esa amiga, que ha comparecido como testigo, ha relatado que durante el día que ocurrieron los hechos intercambió mensajes por whatsapp con el acusado, porque le iba a entregar diversos objetos a través de un transportista, y ha considerado que actuaba de forma "coherente", aunque en algunos mensajes le trasladó que estaba "muy triste", por lo que se quedó preocupada.

Finalmente, ha declarado que Ezkurdia le confesó, cuando se encontraba en la ambulancia y momentos antes de que otras amigas encontraran ya por la noche el cuerpo sin vida de su marido, que había "matado a Koldo de un golpe en la cabeza".

Por su parte, Garbiñe Losada, hermana de Koldo y que también ha declarado como testigo, ha explicado al jurado que la relación entre el actor y el acusado era "muy complicada, siempre teñida por los celos de Jon, una persona muy frustrada".

Garbiñe ha afirmado que su cuñado "se sentía muy fracasado profesionalmente" y "no trataba bien a Koldo". "Le había sido infiel muchas veces y era muy controlador, pero a Koldo no le importaba. Cuando se rompe su fachada de persona cortés, es una persona agresiva, hiriente, que sabe hacer daño y a Koldo le hacía daño", ha dicho.

Por otro lado, otras dos testigos, una madre y su hija amigas del matrimonio que pasaron la tarde del 19 de noviembre con Ezkurdia, han relatado que consumió alcohol estando con ellas y se mostraba reticente a ir a su casa. Fueron ellas las que encontraron el cuerpo sin vida de Koldo, después de que Ezkurdia les dijera que había hecho "pin pin con Koldo y Gastón, y les había metido en un contenedor", a lo que no dieron credibilidad.