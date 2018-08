Sociedad

Juicio

Maestre dice que no quiso ofender a nadie en la protesta de la capilla

Agencias | Redacción

18/02/2016

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que se enfrenta a un año de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos, dice que un "torso desnudo no es ofensivo".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha pedido hoy "disculpas" si alguien se sintió ofendido por la protesta en la que se manifestó con el torso descubierto en la capilla de la Universidad Complutense en 2011 ya que su intención no era atentar contra los sentimientos religiosos.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid celebra el juicio de Rita Maestre (Ahora Madrid) como presunta autora del citado delito contra los sentimientos religiosos, por el que el fiscal pide que se la condene a un año de cárcel, al igual que para Héctor Meleiro, que figuraba en la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, acusado por los mismos hechos.

Maestre ha manifestado que fue una protesta pacífica en la que se quitó la camiseta y se quedó en sujetador al ver que lo hacían otras compañeras pero ha estimado que "el torso desnudo no tiene que ser una cosa ofensiva".

Ha insistido en que el objetivo de los participantes en el acto, el 10 de marzo de 2011, era manifestar que entendían que la universidad pública de un Estado aconfesional no es sitio para una capilla de la iglesia.

No obstante, ha dicho que vistas las consecuencias "no lo volvería a hacer" aunque ha mantenido que "no era consciente de que estaba cometiendo un delito sino que era una protesta como otras de tipo político".

Rita Maestre ha relatado que se puso en contacto con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para explicarle cuál era el sentido de la protesta, y ha asegurado que aceptó las disculpas que le presentó.

Ha añadido además que el arzobispo le comentó que es importante que desde las instituciones y los cargos públicos se defienda y se respete la libertad religiosa, algo que Maestre ha dicho que comparte.