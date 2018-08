Sociedad

Rita Maestre, condenada a pagar una multa de 4.300 euros

18/03/2016

La juez multa a la portavoz de Ayuntamiento de Madrid por un delito contra los sentimientos religiosos por manifestarse en la capilla de la Universidad Complutense.

El juzgado de lo penal 6 de Madrid ha condenado a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a pagar una multa de 4.380 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por manifestarse en la capilla de la Universidad Complutense en 2011.

El fiscal pedía para la portavoz de Ahora Madrid 1 año de cárcel, la misma pena que para Héctor Meleiro, que ha resultado absuelto al no poder acreditarse que participara en la protesta, según figura en la sentencia.

No obstante, la jueza entiende que entre las dos penas alternativas de prisión o multa resulta "procedente imponer la pena alternativa de multa como más adecuada y proporcional a las circunstancias de los hechos careciendo la acusada de antecedentes penales". Es más, la magistrada le impone el mínimo legal de 12 meses de multa en lugar de optar por el máximo de 24 meses, al no concurrir agravantes ni atenuantes.

La portavoz municipal tampoco ha sido inhabilitada dado que el escrito de acusación de la Fiscalía es previo a su participación en la política y, por tanto, no recogió este supuesto.

Maestre manifestó en el juicio que fue una protesta pacífica en la que se quitó la camiseta y se quedó en sujetador al ver que lo hacían otras compañeras pero estimó que "el torso desnudo no tiene que ser una cosa ofensiva" y dijo que no tocó ningún objeto del altar.

En este sentido, la jueza "no duda que fue una protesta, pero esa protesta se realizó con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos".

Añade que Maestre "era consciente del lugar en donde se encontraba y en el contexto de la ridiculización a la postura de la Iglesia Católica realizaron actos vejatorios y ofensivos atentatorios al debido respeto al altar y su significado", con los que tenía "una clara intención de ofender o menospreciar los sentimientos religiosos".

La magistrada considera que la protesta sí fue organizada y no cree que los acusados se sumaran por mera casualidad y ni que desconocieran lo que iba a pasar dentro de la capilla.

Tras conocer el fallo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo a Maestre:

Todo mi apoyo a @Rita_Maestre y a las que defienden la laicidad y los derechos de las mujeres. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de marzo de 2016

