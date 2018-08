Sociedad

Hasel afirma que el concierto del gaztetxe de Rekalde 'se hará igual'

Agencias | Redacción

02/04/2016

La Fiscalía no ve razones para la prohibición, pero el Ayuntamiento de Bilbao comunicó a los responsables del gaztexe que el local no reúne las condiciones para celebrar este tipo de eventos.

El rapero Pablo Hasel ha afirmado que celebrará este sábado en Bilbao el concierto que tiene programado en el gaztetxe de Rekalde, después de que el Consistorio de Bilbao haya advertido a los responsables del local de que no se puede celebrar porque el gaztetxe no reúne las condiciones para este tipo de eventos. "Se hará igual", ha añadido.

El Ayuntamiento de Bilbao comunicó días atrás a los responsables del gaztetxe de Rekalde esta decisión, que ha sido recurrida por la abogada del local que ha presentado alegaciones ante la administración.

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, remitió un oficio al Fiscal de la Audiencia Nacional en el que comunicaba que este concierto estaba organizado por Gestoras Pro Amnistía, una asociación ilegalizada, y que en el mismo iba a actuar el rapero Pablo Hasel "condenado por enaltecimiento del terrorismo". Por ello, pedía la adopción de las medidas "oportunas" para evitar su celebración.

La Fiscalía no ve razones para la prohibición

No obstante, según han informado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no cree que haya que actuar preventivamente ante el concierto y prohibir el evento como solicitaba Carlos Urquijo, cuyo escrito, en todo caso, no le consta que haya llegado.

Las mismas fuentes apuntan a que, en principio, no hay delito hasta que se produzca y, en todo caso, si se produce finalmente enaltecimiento del terrorismo, se podría denunciar posteriormente. Por lo tanto, han insistido en que, aunque llegara la petición por el Juzgado de Guardia, no cree que se deba prohibir de manera preventiva.

Pablo Hasel en Twitter:

En su cuenta personal de Twitter, Hasel ha denunciado que "Primero dijeron que por 'apología al terrorismo' ahora inventan lo del local. Prohíben mi concierto pero se hará igual".