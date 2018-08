Sociedad

Archivan la causa contra dos menores por la muerte del joven de Viana

Agencias | Redacción

04/04/2016

El auto puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra. Asier Ballesteros Gutiérrez, de 15 años, falleció en una bajera el 23 de julio de 2015 tras ser alcanzado por un perdigón en el pecho.

La titular del Juzgado de Menores ha archivado la causa abierta contra dos menores por la muerte del joven Asier Ballesteros Gutiérrez, de 15 años, quien falleció en una bajera de Viana el 23 de julio de 2015 tras ser alcanzado por un perdigón en el pecho.

En el auto, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, la magistrada considera que los hechos cometidos por el menor que disparó son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, por no haber cerrado la bajera con llave, pero estima que no merece un mayor reproche penal por su conducta y que no es necesaria una intervención socioeducativa.

Respecto al otro menor encausado, ha informado el TSJN, la juez concluye que no cabe hablar de coautoría porque éste no disparó el balín ni pudo prevenir el fatal desenlace.

La magistrada destaca que se trata de menores "adaptados en todos los ámbitos: familiar, personal, escolar y social, con referentes familiares y sociales estables y positivos, con un grado de madurez y responsabilidad adecuado a su edad e integrados en grupos de relación prosociales".

Homicidio por imprudencia menos grave

Según expone la juez, el delito de homicidio por imprudencia menos grave radica en el hecho de no haber cerrado la bajera con la llave, aunque sabía que sus amigos iban a volver a entrar.

Sin embargo, frente a la postura de la acusación particular, que abogó por la continuación del procedimiento y por llevar a cabo una reconstrucción de los hechos y una nueva declaración del menor que disparó, la juez coincide con la postura de la fiscalía y del equipo técnico, que recomendaron el sobreseimiento de la causa "en interés del menor".