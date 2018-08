Sociedad

Cuarto aniversario

'Iñigo Gogoan' ve 'argumentos' para el juicio por el 'caso Cabacas'

agencias | redacción

05/04/2016

Por eso, cree que si no se celebra, es "por falta de interés". Ha organizado este sábado una concentración en el callejón donde Iñigo Cabacas recibió el pelotazo y una manifestación el domingo.

La plataforma 'Iñigo Gogoan' ha considerado que si no se celebra juicio por la muerte del aficionado del Athletic Iñigo Cabacas a causa de un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza será "por falta de interés" y porque "no se quiere entrar al meollo del problema", porque existen "indicios, datos y argumentos" para que, tras finalizar el próximo mes de junio la fase de instrucción, se ordene la apertura de juicio oral.

En rueda de prensa en Bilbao, los portavoces de la plataforma 'Iñigo Gogoan' David González y Oier Amorrortu han dado a conocer los actos organizados con motivo del cuarto aniversario del fallecimiento de Iñigo Cabacas.

Tras recordar que la fase de instrucción termina en junio y el fiscal de la CAV, Juan Calparsoro, "ha comentado que no tiene previsto pedir el alargamiento de la instrucción", han indicado que "se puede ordenar su archivo o decidir que se celebre juicio". "Llega el momento decisivo de la instrucción y creemos que existen bastantes argumentos para que haya juicio oral", han apuntado.

A su entender, "si no hay juicio será por falta de interés, porque existen indicios y datos para ir a juicio", tanto por parte de "los ertzainas que dispararon a las cientos de personas que había allí, que admitieron que los tiros no son precisos y que podían dar a cualquiera, por lo que lanzaron las pelotas sin ninguna diligencia", como por parte de "quienes dieron la orden".

"Había un ertzaina que dijo que allí no pasaba nada, que la situación estaba bajo control, pero el 'ugarteko' dijo que no, que entraran, por lo que consideramos que existe una responsabilidad", han afirmado, para preguntarse que, "si estaba controlado, si hay cientos de personas y todas no estaban participando en nada, ¿Por qué ordenar entrar?", han apuntado.

Cuarto aniversario

Tras recordar que su objetivo al impulsar la plataforma 'Iñigo Gogoan' tras la muerte de Iñigo Cabacas a consecuencia del impacto de una pelota lanzada por la Ertzaintza fue que "no vuelva a ocurrir una muerte a consecuencia de una actuación policial", han señalado que también persiguen que la muerte de Iñigo "no quede impune", así como "cuidar y guardar su memoria".

Con motivo del cuarto aniversario de la muerte del joven hincha del Athletic, la plataforma ha organizado actos para trasladar la solidaridad a la familia y amigos de Iñigo, así como para "guardar su memoria". Este sábado, 9 de abril, se celebrará un acto en el callejón de María Díaz de Haro donde Iñigo Cabacas recibió el pelotazo que acabó con su vida, y el domingo, 10 de abril, se celebrará una manifestación desde el Palacio de Justicia hasta el callejón de María Díaz de Haro.

Además, este sábado harán públicas adhesiones del mundo de la cultura y del deporte que desde la iniciativa han estado recogiendo en apoyo a la familia y amigos de Iñigo.

Por otro lado, han anunciado que este miércoles, los compañeros de trabajo de Iñigo Cabacas realizarán una cadena humana desde la Plaza Circular de Bilbao hasta la sede del PSE-EE, "el partido político que era responsable de la Ertzaintza cuando mataron a Iñigo".