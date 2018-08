Sociedad

Accidente

Cinco heridos leves al chocar dos trenes en Hernani

Agencias | Redacción

17/04/2016

Un tren de pasajeros ha colisionado con un tren de mercancías que estaba parado en la estación del barrio de la Florida.

Cinco personas han resultado heridas leves al chocar un tren de pasajeros con uno de mercancías que se encontraba parado en la estación de Adif de Hernani (Gipuzkoa), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha registrado a las 21:40 en la estación del barrio de la Florida de Hernani, donde un tren de cercanías de tres vagones que hacía el trayecto entre Irun y Brinkola ha colisionado con tren de cola de mercancías que estaba parado en la estación.

Según ha informado SOS Deiak, como consecuencia del choque cinco personas han resultado heridas de carácter leve y han sido trasladadas al Hospital Donostia, mientras que no se han registrado heridos graves.

Un total de 66 pasajeros han sido desalojados del convoy y varias ambulancias han acudido a lugar y han atendido al varias personas, algunas de ellas con contusiones, mientras que otros pasajeros han sufrido crisis de ansiedad.



Fuentes de Adif han indicado a EFE que el Cercanías accidentado ha recibido un golpe lateral, no ha descarrilado y ha sufrido daños en dos puertas, por lo que no pueden moverse de la vía.



El siniestro no ha obligado a cortar la vía aunque sí está provocando leves retrasos en el tráfico ferroviario afectado.