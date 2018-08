Sociedad

Erupción del volcán islandés

El volcán provocó un "fuerte crecimiento" de otros transportes

Redacción

22/04/2010

El mayor aumento lo han experimentado los ferrys, con un 150 % más de billetes vendidos. Por otra parte, AENA ha señalado que los aeropuertos están funcionando ya "al 100 % prácticamente".

El tráfico aéreo en Europa recuperará prácticamente la normalidad hoy, ya que despegará casi el 100 % de los vuelos previstos, tras siete días de graves perturbaciones debido a la nube de ceniza procedente de un volcán islandés, ha informado la Agencia Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol).

"Se anticipa que casi el 100 % del tráfico aéreo tendrá lugar en Europa hoy, jueves 22 de abril", dice un comunicado enviado por la organización.

Eurocontrol también ha informado de que ayer ya despegaron el 80% de los 28.000 vuelos previstos, según la última actualización de los datos, que da cuenta de la progresiva normalización del tráfico aéreo en el continente.





Tres cancelaciones en Bilbao, 39 en todo el Estado

El aeropuerto de Bilbao ha registrado esta mañana la cancelación de tres vuelos, pero Aena confía en que, en el resto de la jornada, se pueda empezar a operar con normalidad.

En concreto, como consecuencia de los efectos del volcán de Islandia, se han anulado tres vuelos de la mañana que tenían como destino Franckurt, Munich y Bruselas, mientras que el resto no tuvieron incidencias.

No obstante, AENA confía en que la situación se normalice y, a lo largo del día, no se produzcan más suspensiones de vuelos. En los aeropuertos de Hondarribia (Gipuzkoa) y de Foronda en (Vitoria-Gasteiz) no hay cancelaciones.

En el conjunto del Estado han sido suspendidos 39, lo que representa menos del 1 % de las 5.254 operaciones programadas.

En ese sentido, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, ha subrayado que la red está funcionando "al 100% prácticamente", después de que en la última semana se hayan cancelado entre 9.000 y 10.000 vuelos entre España y la zona afectada, el 10% de los anulados en todo el mundo, unos 100.000.





"Fuerte incremento" de transportes alternativos

Pero si el cierre del espacio aéreo ha sido muy dañino para las aerolíneas, los transportes alternativos han hecho su agosto gracias al volcán ''impronunciable''.

Según ha indicado Logitravel en un comunicado, transportes como ferrys, trenes o alquiler de vehículos han registrado un "fuerte crecimiento".

El mayor aumento corresponde a los billetes de ferry, que han experimentado un crecimiento del 150 %, aunque según ha explicado el director general de la agencia de viajes ''on line'', Tomeu Bennasar, "todos los transportes alternativos están funcionando a pleno rendimiento".





Pérdidas de las compañías y del turismo

En el lado económico, el sector turístico europeo puede perder hasta 7.500 millones de euros semanales si la ceniza volcánica sigue afectando al transporte aéreo, según los cálculos de la entidad financiera austríaca Erste Bank.



Por su parte, las compañías aéreas han perdido hasta ahora cerca de 1.700 millones de dólares (casi 1.300 millones de euros) por la crisis del volcán, según ha estimado la IATA.

"Y, lo que es peor, la crisis ha hecho impacto en el 29 % de la aviación oficial y afectado a 1,2 millones de pasajeros", ha añadido el director general de la IATA, Giovanni Bisignani.

"La crisis eclipsa la del 11 de septiembre, cuando el espacio aéreo estadounidense estuvo cerrado por tres días", ha agregado.

Bisignani ha reiterado además las críticas que ya había formulado en París a los gobiernos europeos por el cierre del espacio aéreo que, según él, se basó en "modelos teóricos y no en hechos concretos".