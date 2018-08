Sociedad

DESAHUCIOS

Suspendido dos meses el desahucio en Gasteiz de una mujer y sus hijos

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/05/2016

STOP Desahucios de Araba ha informado del acuerdo de última hora en el que han participado y que ha permitido a esa familia no tenga que abandonar su hogar.

El desahucio de una mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores, previsto para primeras horas de esta tarde en Vitoria-Gasteiz, ha quedado suspendido durante dos meses en el último momento cuando ya se encontraba el agente judicial en el lugar.

STOP Desahucios de Araba ha informado hoy del acuerdo de última hora en el que han participado y que ha permitido a esa familia, que vive desde hace dos años en un apartamento alquilado por una promotora inmobiliaria, no tenga que abandonar su hogar.

Este colectivo ha informado de que la madre, con un contrato temporal y unos ingresos netos mensuales de 1.000 euros, tuvo dificultades a finales del año pasado y acumuló una deuda de 1.100 euros por la que el arrendador solicitó el desahucio en los juzgados de la capital alavesa.

Aunque la mujer pagó esta deuda el 30 de marzo, tal y como había acordado con la empresa, ésta no suspendió el lanzamiento alegando que no tenía constancia del pago pero, sobre todo, porque "quiere inquilinos que no le planteen problemas de pago", según STOP Desahucios.

Este colectivo señala en un comunicado que "hoy ha sido posible paralizar provisionalmente éste pero todos los días hay desahucios" que ni siquiera conocen, y otros de Alokabide que aun siendo administración pública "es inflexible y no atiende a criterios sociales".