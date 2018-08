Sociedad

Un 17,9 % de los jóvenes recibe amenazas en el móvil, según un informe

La ONG Save The Children llama la atención sobre la violencia a través de internet y las redes sociales, que padecen un 6,9 % de los estudiantes preguntados.

Un 17,9 % de los jóvenes ha recibido amenazas a través de mensajes de móvil; uno de cada tres (36,3 %) afirma haber sido insultado a través del móvil o internet y un 6,3 % reconoce que alguien ha pirateado su cuenta en redes sociales y se ha hecho pasar por él.

Estos son algunos de los demoledores resultados de la encuesta realizada por la ONG Save The Children con motivo del Día Mundial de Internet, que se celebra este martes.

La ONG en defensa de los derechos de los niños ha preguntado a 21.500 jóvenes de entre 12 y 16 años, y ha recopilado los resultados en el informe informe 'Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia'.

El 6,9 % de los estudiantes preguntados dice ser víctima de ciberacoso. Según otros datos que no siempre suponen ser acoso, un 19,2 % de los preguntados dice que alguien ha difundido rumores sobre él a través de las redes sociales o el móvil, y un 11,8 % ha sido excluido, aislado o ignorado de una red social de chat.



"Al acoso escolar, tanto presencial como a través de internet y las redes sociales, hay que llamarlo por su nombre, es una forma de violencia. No es un juego de niños y no podemos justificarlo. Como sociedad no podemos permitirnos fallar a niños que están sufriendo situaciones de estrés o ansiedad y que, como hemos visto en algunos casos, a veces llegan incluso hasta el suicidio", ha señalado Andrés Conde, director general de Save the Children España.

Save The Children recoge el testimonio de un joven, Jasper (nombre ficticio), que hoy en día tiene 20 años, y que sufrió acoso desde los 10 hasta los 14 años. "En la escuela supieron cuál era mi correo electrónico y empezaron a enviarme correos diciéndome que era un inútil, que era un pringao... poco después fueron descubriendo mi identidad en internet... mi facebook, las cosas que escribía, y todo se volvió en mi contra. Lo colgaba para sentirme bien y verme bien y sentirme respaldado y cambió todo... Entonces me decían que ojalá me muriera, me publicaban en el muro, me enviaban fotos, me comentaban, me... me escribían cosas... me hizo sentirme una mierda, no podía dormir, tenía estrés, lloraba…", recuerda.

"Chicos como Jasper sufren la violencia cada día, pero carecen de herramientas que les permitan evitar o poner freno a estas situaciones. Los poderes públicos siempre reaccionan ante casos graves con repercusión mediática, las situaciones cotidianas de acoso permanecen invisibles y faltan medidas institucionales sistemáticas. Es necesaria una respuesta contundente y urgente. La prevención de la violencia en los niños es la mejor manera de prevenir la violencia en el mundo de los adultos", afirma Conde.

La ONG insiste en la necesidad de prevenir la violencia, prevención que pasa por la formación especializada de los profesionales y la sensibilización de la sociedad. Además, asegura que es necesario que el niño sea consciente de que está siendo un víctima y que tenga información sobre dónde y cómo pedir ayuda. Por último, sugiere que se ayude a superar lo ocurrido con medidas educativas tanto para la víctima como para el agresor.