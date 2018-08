Sociedad

Aritz Ortega: 'Patinar es pasión; caerse y volverse a levantar'

Eriz Lotina | eitb.eus

29/05/2016

Aritz Ortega, también conocido como 'Moio', es un roller bilbaíno de 25 años que un día tuvo que emigrar para hacer lo que más le gusta. Actualmente reside en Málaga.

Aritz Ortega resalta que son “autodidactas”, porque el patinaje es “pasión, caerse y volver a levantarse”. “Solo hacen falta ganas y unos patines, no los más caros para empezar”, ha agregado.

Aritz Ortega, también conocido como Moio, es un roller bilbaíno de 25 años que un día tuvo que emigrar para hacer lo que más le gusta. Actualmente reside en Málaga y trabaja para marcas relacionadas con el patinaje urbano (Razors, Ground Control, Jug, One Love Freestyle Sports, Atypik Clothing).

El joven confiesa que se fue a Málaga por “el clima” y “porque aquí, en Bilbao, no hay infraestructuras para poder patinar”. Explica que se les conoce como patinadores ‘agresivos’, pero apostilla que no le “gusta mucho ese nombre”.

“No es fácil, pero no es difícil”

Ortega dice que patinar “no es fácil, pero no es difícil, al final si quieres algo lo consigues, es mantenerse, estar al día e ir a por ello”. Admite no tener “un sueldo fijo establecido”, pero las marcas les pagan por hacer vídeos y competiciones. “Hago lo que me gusta”, concluye.

Aritz afirma que como “mínimo” disputan una competición al mes, lo que le ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo. Acaba de llegar de Ámsterdam, en febrero estuvo en Irán y en octubre en Sudamérica.

Las primeras competiciones de la especialidad en Euskadi se realizarán este año. Así, el Campeonato de Euskadi tendrá lugar el 25 de junio en Leioa (Bizkaia).

