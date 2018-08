Sociedad

Condenado por maltratar a sus hijas y negarles estudio,ropa y juguetes

29/05/2016

El juez le prohíbe acercarse a ellas a menos de 200 metros en 8 años y le retira la patria potestad por seis años.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a B.C. por un delito de violencia en el ámbito familiar y otro de maltrato del que eran víctimas sus hijas, de corta edad, a las que desde muy pequeñas ha venido "despreciando y agrediendo moral y físicamente", de manera que cuando las menores se ponían a estudiar, les arrojaba los libros al suelo y les decía que "no servía para nada porque al final se iban a casar".

La sentencia, dictada en firme tras la conformidad entre las partes, destaca el comportamiento "déspota y autoritario" que el hombre tenía con sus hijas, a las que no proporcionaba ni ropa ni juguetes, de forma que la madre tenía que recurrir a la beneficiencia para responder al derecho de la niñas y hacerse cargo de ellas.

Según la sentencia, llegaba incluso a dejarlas sin comer y a prohibirles a salir de casa durante días. Igualmente, "las golpeaba con el cinturón por todo el cuerpo" y les "tiraba del pelo cuando le apetecía".

El fallo le prohíbe como comunicarse ni acercarse a las niñas a menos de 200 metros por un periodo de ocho años y le retira la patria potestad por un periodo de seis años. Además, el juez impone al acusado una pena de prisión de un año y 55 días de trabajos en favor de la comunidad. No obstante, suspende la pena de cárcel por tres años con la condición de que no vuelva a delinquir, que haga frente a las indemnizaciones de 2.120 euros a las menores y que participe en programas de igualdad de trato y no discriminación.