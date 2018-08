Sociedad

Las víctimas del Alvia entregarán 267.000 firmas a la Comisión Europea

agencias | redacción

31/05/2016

La Audiencia reabrió el caso al ver indicios de que en la curva había tal riesgo que, de haberse evaluado, se habría impuesto su minoración.

Las víctimas del accidente del tren Alvia entregarán este martes las más de 267.000 firmas que recabaron a través de la plataforma 'Change.org' solicitando a la Comisión Europea la publicación del informe que la Agencia Ferroviaria elaboró sobre el siniestro, en el que fallecieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

La entrega de firmas tendrá lugar en la Oficina de Representación de la Comisión Europea situada en el Paseo de la Castellana, 46, a las 11,30 horas.

"Los familiares todavía no sabemos todas las causas reales del accidente. Y no sabemos por qué la Unión Europea no quiere hacer público el informe sobre el accidente de Santiago de Compostela. Necesitamos saber y quedar en paz", denuncia el vicepresidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Rogelio Bernardo, en la petición.

El pasado noviembre, representantes de la Comisión se comprometieron personalmente, en Bruselas, con una delegación de víctimas y familiares invitadas por el BNG, a hacer público ese informe "en el primer trimestre de este año", apunta el texto.

Sin embargo, critica que "ahora la Comisión y la Agencia --Ferroviaria Europea-- se niegan a entregar ese documento en base a una serie de 'excepciones' relacionadas con el acceso público a la información".

La entrega de firmas coincide con la reapertura de la instrucción ordenada por la Audiencia Provincial de A Coruña, en contra del criterio del juez y del fiscal, y que reclama al juzgado investigar si Adif evaluó correctamente el riesgo en la curva de A Grandeira.

"La Audiencia considera que existen indicios de que en la curva se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que de haber sido evaluado, se habría impuesto su minoración o eliminación", ha subrayado la asociación de perjudicados al respecto.